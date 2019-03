Präsidentschaftswahl Wer lacht zuletzt in der Ukraine?

Wie sich die Zeiten in der Ukraine geändert haben: Früher witzelte man darüber, dass die Jungen am Wahltag besser die Pässe der Babuschki, der Großmütter, verstecken sollten. Sie gelten als Anhängerinnen der ehemaligen Premierministerin Julija Tymoschenko, die mit ihren populistischen Sprüchen manch einem Angst macht.

Heute heißt es, die Babuschki sollten lieber die Papiere der Enkel verschwinden lassen. Die nämlich zeigen sich häufig begeistert von Komiker Wolodymyr Selensky. Der hat allerdings keinerlei politische Erfahrung - sieht man mal davon ab, dass er über Politiker Witze macht.

An diesem Sonntag wählen die Ukrainer ihren Präsidenten. Die Abstimmung löst Unbehagen aus, weil nicht klar ist, wohin das Land fünf Jahre nach dem blutigen Machtwechsel auf dem Maidan in Kiew steuern wird. Manch einem hilft da Humor. 2014 war die Stimmungslage noch eindeutig: Petro Poroschenko gewann im ersten Wahlgang mit fast 55 Prozent der Stimmen. Jetzt scheint es so, als ob keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit schaffen wird, die Abstimmung damit in die zweite Runde gehen muss.

Kann sich Selensky durchsetzen? Marta Wwedenska, 80 Jahre, Geophysikerin aus Lwiw in der Westukraine: "Ich bin ganz klar für Poroschenko, nur er kann sich Wladimir Putin entgegenstellen. Putin ist unser Feind. Jene, die nun enttäuscht sind von Poroschenko, wollen höhere Renten und niedrigere Gaspreise. Das sind materielle Dinge, die stehen für mich an zweiter Stelle, für mich ist die Freiheit wichtig. Wir geben Poroschenko deshalb noch eine Chance, er ist eine Autorität: Mit ihm redet man in Europa, ihn respektiert man. Wolodymyr Selensky ist nichts weiter als ein Clown. Er wird nur das machen, was ihm der Oligarch Kolomojsky sagt, mit dessen Sender er Verträge hat." Katja Pinskunowa, 24 Jahre, Angestellte aus Browary, Zentralukraine: Im Prinzip bin ich zufrieden mit meinem Leben, natürlich will man immer, dass es besser wird. Ich möchte hier in der Ukraine bleiben, hier lebt meine Familie, mein drei Jahre alter Sohn, mein Mann. Ich werde wieder für Anatolij Hryzenko stimmen. Er ist ein Mann des Militärs, er weiß, wie man Ordnung schafft, durchgreift. Wir brauchen so einen in diesen Zeiten. Eine verschenkte Stimme ist das nicht, finde ich, auch wenn Hryzenko nicht auf den ersten drei Plätzen in den Umfragen liegt. Ich stimme ja nicht einfach für einen Kandidaten, weil es viele andere machen werden. Auch wenn Selenskys Kampagne sehr gutes Marketing ist, mir fehlt einfach das Vertrauen in ihn. Und Poroschenko schenkt Russland viel zu viel Aufmerksamkeit. Wenn er und Selensky in die Stichwahl kommen, gehe ich zwar wählen, aber werde für keinen von beiden stimmen." Boris Wassiljewitsch, 72 Jahre, Elektroniker aus Kiew: "Viele haben mal bei null angefangen, deshalb stört es mich nicht, dass Selensky keine politische Erfahrung hat. Ich mache das Kreuz bei ihm, auch wenn ich nicht ganz verstehe, wer hinter ihm steht, Oligarch Kolomojsky auf jeden Fall. Die Lage im Land ist miserabel, wie viele Präsidenten haben wir schon gewählt, und es wird jedes Mal schlechter bei uns. Ich bin eigentlich schon im Ruhestand, bekomme etwa umgerechnet 190 Euro Rente, das reicht nicht. Wasser, Gas, Strom, alles wird immer teurer, deshalb arbeite ich noch. Ich glaube, dass Poroschenko und Selensky in die Stichwahl kommen." Ljuba Ternowych (r.), 57 Jahre, und Natalija Musienko, 49 Jahre, Angestellte, aus Juschne in der Südukraine: "Wir unterstützten schon viele Jahre Julija Tymoschenko. Wir arbeiten in der Buchhaltung im Hafenwerk Odessa, das Düngemittel herstellt. Da haben einmal 4000 Menschen gearbeitet, jetzt sind es nur noch 2700. Seit einem Jahr steht unser Werk schon still. Als Tymoschenko noch Premierministerin war, hat unser Unternehmen guten Gewinn gemacht. Nun werden Gehälter nicht mehr regelmäßig ausbezahlt. Tymoschenko ist unsere letzte Hoffnung. Selensky ist talentiert, aber ein Staatschef? Von Poroschenko sind wir sehr enttäuscht, so viele Familie sind schon weg: Die Männer aus unserer Transportabteilung sind ins Ausland gegangen, sie arbeiten dort als Lastwagenfahrer." Serhan Saransk, 18 Jahre, Jura-Student aus Skwyra in der Zentralukraine: "Ich wähle das erste Mal, gehe auf jeden Fall hin. Ich weiß, dass viele Junge nicht abstimmen werden. Ich habe mich länger mit den Kandidaten beschäftigt. Ich werde für Tymoschenko stimmen: Sie war Premierministerin, ist erfahren, verfolgt einen konkreten Kurs - ihr Programm hat 400 Seiten. Ihre Wirtschaftsexpertise wird der Ukraine bei ihrer EU-Integration helfen. Von Poroschenko habe ich einfach genug. Der langweilt nur noch. Und Selensky? Ich habe alle seine Serien gesehen, seinen Film, war auf seinem Konzert. Er spielt den idealen Präsidenten, sendet dem Volk die Botschaft, schaut her, so könnte es sein. Doch er muss erst einmal beweisen, dass er das überhaupt kann. Ich hoffe, dass er im Falle seiner Wahl mit Tymoschenko zusammenarbeitet." Anastasia Wydra, 28 Jahre, Juristin, aus Bila Zerkwa in der Zentralukraine: "Wolodymyr Selensky kritisiert offen die Zustände in unserem Land. Das gefällt mir. Poroschenko hatte fünf Jahre, um sich zu beweisen. Es reicht." Ihr Mann Stanislaw Wydra, 31 Jahre, Unternehmer, ergänzt: "Ich bin für Selensky. Entscheidend ist, wie korrumpiert ein Kandidat ist. Wir brauchen da oben einen ehrlichen Menschen, denn wie sagt man so schön: Der Fisch stinkt vom Kopf her." Maxim, 23 Jahre, Student für Bautechnologie, aus Lwiw in der Westukraine: "Leider hat sich unser Land nach dem Maidan nicht zu einem besseren verändert. Ich arbeite als Übersetzer Englisch-Ukrainisch, die Gehälter sind so niedrig. Wir brauchen endlich wirtschaftlichen Aufschwung. Eigentlich wollte ich für den Lwiwer Bürgermeister Andrij Sadowyj stimmen, aber der tritt ja nun nicht mehr an. Jetzt weiß ich nicht, wie ich wählen werde. Für Selensky nicht, der hat keinerlei politisches Programm - er tritt gegen Poroschenko an, das ist sein Programm. Nur für mich wäre er der schlechtere Staatschef." Swetlana Mitrofanowa, 60 Jahre, Verkäuferin aus Kiew: "Ich helfe im Wahlkampf Poroschenko, er hat unsere Armee von Grund auf neu aufgebaut und modernisiert. Er hat die russische Aggression gestoppt und außenpolitisch viel für die Ukraine erreicht: die Visumfreiheit, die Gründung und die Eigenständigkeit der orthodoxen Kirche der Ukraine. Poroschenko muss Präsident bleiben." Ljudmila Wasilewskaja, 78 Jahre, Rentnerin, leitet noch ein kleines Unternehmen in Odessa in der Südukraine: "Ich weiß noch nicht, wem ich meine Stimme geben werde. Poroschenko sicher nicht, Poroschenko steht für mich für den Krieg. Der muss endlich aufhören. Im Donbass sterben unsere Kinder. Tymoschenko ist eine starke Frau, sie hat sich durchgekämpft, obwohl sie aus politischen Gründen in Haft saß. Das gefällt mir. Sie könnte eine gemeinsame Sprache mit den Russen finden. Selensky finde ich sehr interessant, doch so richtig ist mir noch nicht klar, wer bei ihm im Team dabei ist." Taras Luzenko, 34 Jahre, Mitarbeiter in der Rechtabteilung einer Landwirtschaftsfirma in Bila Zerkwa in der Zentralukraine: "Ich habe lange über diese Wahl nachgedacht. Habe mir ein Treffen von Selensky mit wichtigen Experten und seinen Beratern im Internet angeschaut, das hat mich sehr enttäuscht. Selensky hat mit einem Thema angefangen, dann das Thema gewechselt. Ich habe nicht verstanden, was er will. Er sah wirklich sehr schwach aus. Bei Poroschenko hatte ich auch lange meine Zweifel, der Skandal mit den teurer weiterverkauften Waffenteilen aus Russland in seinem Umfeld, hat seine Chancen gesenkt. Ich werde dennoch für ihn stimmen. Tymoschenko kommt für mich auf keinen Fall in Frage, sie hat so viel gelogen."

Alles Wichtige im Überblick:

Die Wahl. Dieses Mal treten 39 Kandidaten an - so viele wie noch nie. Der Wahlzettel misst 83 Zentimeter. Die Wahllokale öffnen um acht Uhr am Morgen, schließen am Abend um 20 Uhr. Wahlberechtigt sind nach Angaben der Behörden 35,6 Millionen Menschen. Auf der von Russland annektieren Krim und im Donbass, den von Moskau unterstütze Kämpfer kontrollieren, wird nicht gewählt. Mit Prognosen wird am späten Sonntagabend gerechnet, mit ersten Ergebnissen erst am frühen Montagmorgen.

Die Ausgangslage. In allen Umfragen führt Selensky mit Abstand. Diejenigen, die sich entschieden haben, gaben mehrheitlich an, für den Schauspieler stimmen zu wollen. Platz zwei wechselte zwischen Tymoschenko oder Poroschenko, deren Werte dicht beieinander liegen. In einer letzten Umfrage des Razumkow-Zentrums lag der Amtsinhaber mit 22 Prozent Zustimmung vor seiner Konkurrentin. Allerdings war die Zahl der Befragten mit 2000 deutlich kleiner als bei folgender Erhebung Mitte März (15.000):

Zudem ist es so eine Sache mit Umfragen in der Ukraine: Nicht immer ist eindeutig, in wessen Auftrag sie veröffentlicht werden. Rund 30 Prozent der Befragten gaben zuletzt an, sie seien noch unentschlossen. Erfreulich ist aber, dass über 80 Prozent der Ukrainer wählen gehen wollen.

Die Themen. Fünf Jahre nach dem Maidan spielt die Frage des Kurses der Ukraine kaum noch eine Rolle: Die Annäherung an die EU und Nato scheinen überwiegend Konsens zu sein. Dennoch sind viele Ukrainer desillusioniert. Gerade einmal neun Prozent der Befragten trauen ihrer Regierung - nach Angaben des Gallup-Instituts ist das der niedrigste Wert weltweit. Nur 16 Prozent der Ukrainer schenken ihrem Präsidenten Vertrauen.

Noch immer grassiert die Korruption in der Ukraine. Das Durchschnittseinkommen liegt bei durchschnittlich rund 300 Euro monatlich. Bis zu neun Millionen Menschen sollen nach Angaben der Kiewer Behörden zeitweise oder dauerhaft im Ausland arbeiten.

Evgeniy Maloletka/ AP Ukrainischer Soldat in Solote, Ostukraine

Im Donbass ist der Frieden weit entfernt: Jeden Tag wird weiterhin geschossen. Mehr als 13.000 Menschen, darunter 3300 Zivilisten, sind Uno-Schätzungen zufolge in diesem Krieg bereits getötet worden. Währenddessen baut Russland seinen Einfluss auf der annektierten Krim weiter aus: Zwei Kraftwerke wurden gebaut, die Brücke von Kertsch in Betrieb genommen.

Die Favoriten. Nur drei Kandidaten werden echte Chancen auf den Posten des Staatschefs eingeräumt.

Efrem Lukatsky/ AP Wolodymyr Selensky

1. Selensky: Der Komiker hat den Wahlkampf maßgeblich geprägt. Dabei hat er alles anders gemacht als seine Konkurrenten: Er hat sich aus dem Politikbetrieb weitgehend rausgehalten. Statt ein Wahlprogramm vorzustellen, tourte er mit seinem Schauspielerteam durchs Land und zeigte seine Satire-Show. Dort machte er sich über seine politischen Gegner lustig - und die Menschen zahlten sogar dafür, wobei er auch zusätzliche Gratis-Auftritte gab. Dazu wurde die dritte Staffel der beliebten TV-Serie "Sluga Naroda" ("Diener des Volkes") vom Kanal 1 + 1 ausgestrahlt, in der Selensky den unbestechlichen und fleißigen Präsidenten spielt.

Interviews gab Selensky kaum, er ließ lieber Berater mit Journalisten sprechen. Ansonsten inszenierte er sich als Zuhörer, der Politik lernen will - aber wenig zu seinen eigenen Positionen sagt. Manch einen ließ das ratlos zurück, andere sehen das als Chance für einen Neuanfang, da Selensky nicht Teil des bisherigen Politsystems ist. Allerdings ist unklar, welche Beziehungen er zum Oligarchen Ihor Kolomojsky hat, einem der reichsten Ukrainer und Besitzer des Kanals 1+1. Kolomosky lebt im Ausland und gilt als einer der schärfsten Gegner Poroschenkos.

Yuri DYACHYSHYN/ AFP Anhänger von Julija Tymoschenko

2. Tymoschenko: Die ehemalige Premierministerin tritt bereits das dritte Mal bei einer Präsidentschaftswahl an. Lange führte sie in den Umfragen, doch dann sanken ihre Werte, ihre populistischen Versprechen wurden schriller. Sie will etwa die Gaspreise halbieren, was kaum realistisch ist. Hat die Ukraine doch die Preise auf Druck des Internationalen Währungsfonds erhöhen müssen, um neue Kredite zu bekommen.

Tymoschenko attackierte Poroschenko, beschuldigte ihn des Stimmenkaufs - ein Vorwurf, der auch gegen ihre Partei Vaterland erhoben wurde. Tymoschenko absolvierte einen Fleiß-Wahlkampf, präsentierte ein umfassendes Wahlprogramm, tourte durch die Regionen, in denen sie über die gewachsene Struktur ihrer Partei verfügt. Doch neue Anhänger konnte sie den Umfragewerten zufolge nicht gewinnen.

Mikhail Palinchak/ Presidential Press Service/ AP Präsident Petro Poroschenko

3. Poroschenko: Der Amtsinhaber gilt als weitgehend unbeliebt. Seine alte Wählerschaft scheint er verloren zu haben: Zu wenig hat er in den Augen vieler gegen die Korruption getan; zu wenig, um die Lebensqualität der Ukrainer zu verbessern. Allerdings befindet sich das Land im Krieg, musste Auflagen der internationalen Kreditgeber erfüllen.

Poroschenko setzte auf eine stark nationalistische Kampagne: Entweder er oder Wladimir Putin, war seine Botschaft. Allein er, Poroschenko, könne die Ukraine vor Russland beschützen. Er präsentierte sich als Bewahrer der ukrainischen Kirche und Kultur sowie als starker Oberbefehlshaber (Losung "Armee, Glaube, Sprache").

Allerdings bekam das Bild Risse, als herauskam, dass der Sohn eines engen Vertrauten Ersatzteile für Rüstungsgüter ausgerechnet in Russland beschafft und in der Ukraine teuer verkauft haben soll. Und dennoch mehrten sich zuletzt Stimmen zugunsten von Poroschenko, welcher im Vergleich zur Populistin Tymoschenko und Comedian Selensky als Vernunftlösung erscheint.

Ob es für Poroschenko für die Stichwahl am 21. April am Ende reicht, wird man am Montag erfahren. Wie heißt es so schön: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.