Konflikt im Donbass Merkel und Macron fordern Einhaltung der Waffenruhe

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron richten kurz vor Weihnachten einen Appell an die Konfliktparteien in der Ostukraine: Beide Seiten müssten schnellstmöglich die Vereinbarungen umsetzen, "die sie unterzeichnet haben, um die Leiden der Bevölkerung abzumildern, die am stärksten von der gegenwärtigen Situation betroffen ist", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Merkel und Macron.

Anlass des Appells ist die zuletzt stark gestiegene Zahl der Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine. Mit Blick auf die instabile Sicherheitslage fordern sie "sofortige und überprüfbare Schritte, um den Waffenstillstand zu stabilisieren".

Die Trilaterale Kontaktgruppe - bestehend aus Vertretern der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte sich am 20. Dezember erneut zu einem nachhaltigen und umfassenden Waffenstillstand für die bevorstehenden Feiertage - und darüber hinaus - bekannt. Die Umsetzung ist jedoch fraglich.

16.000 Verstöße gegen die Waffenruhe in einer Woche

Die Kontaktgruppe hatte sich auch auf den Austausch von 380 Gefangenen verständigt. "Diese Vereinbarung muss nun dringend umgesetzt werden", fordern Merkel und Macron.

Der Konflikt war 2014 ausgebrochen, als Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektierte. Bisher wurden mehr als 10.000 Menschen getötet. Das Minsker Abkommen vom Februar 2015 sollte den Konflikt befrieden, doch wird immer wieder gegen dessen Auflagen verstoßen - allein in der vergangenen Woche registrierten die OSZE-Beobachter ungefähr 16.000 Verstöße gegen die Waffenruhe im Donbass. Seit Jahresbeginn zählten die Beobachter fast 400.000 Verletzungen der Feuerpause. Zudem hält die OSZE in ihren Berichten fest, dass Kämpfer und Waffen die Grenze zu Russland überqueren.

Russland kritisiert Lieferung von Anti-Panzer-Raketen an Kiew

Merkel und Macron fordern in ihrem Statement erneut, dass neben der Feuerpause weitere Punkte des Minsker Abkommens wie der Abzug ausländischer bewaffneter Gruppen sowie die Rückgabe der Kontrolle über die russisch-ukrainische Grenze an die Zentralregierung in Kiew "ernsthaft angegangen werden" müssten.

"Es gibt keine Alternative zu einer ausschließlich friedlichen Lösung des Konflikts", betonen Macron und Merkel. Doch der Weg dorthin ist weit: Gerade beharken sich Moskau und Kiew wegen der geplanten Lieferung von Anti-Panzer-Raketen aus den USA in die Ukraine. Die Entscheidung werde die Führung in Kiew dazu provozieren, in dem Konflikt in der Ostukraine Gewalt anzuwenden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur RIA Vize-Außenminister Grigori Karasin.

Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im russischen Föderationsrat, Franz Klinzewitsch, warf Washington vor, den Konflikt anzuheizen. Er sagte: "Die Amerikaner drängen die ukrainische Armee geradezu in den Krieg."