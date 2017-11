Machtkampf unter prorussischen Separatisten Bewaffnete marschieren in Luhansk auf

Am Dienstagabend fuhr ein Militärkonvoi in die von prorussischen Separatisten kontrollierte Stadt Luhansk im Osten der Ukraine ein.

Anwohner filmten die Armeefahrzeuge, die aus Richtung der Nachbarregion Donezk gekommen sein sollen. Zwei Minuten dauert die Einfahrt der Armeefahrzeuge, so lang ist die Kolonne. "Ich verstehe nicht, was heute hier passiert", sagt eine Stimme aus dem Off.

Big column of (Donetsk) military trucks/troops coming into Luhansk. Video posted 20min ago on local Luhansk group, location given as the new overpass in the 1st subdistrict (probably ul. Sovetskaya)https://t.co/LViOi7Kxxh — Aric Toler (@AricToler) 21. November 2017

Seit Dienstag patrouillieren Hunderte vermummte Bewaffnete in Militäruniformen in Luhansk, das zeigen verschiedene Aufnahmen des "Staatsfernsehens der Volksrepublik Luhansk", aber auch andere Aufnahmen, die auf Twitter geteilt werden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwacht die Waffenruhe im Osten des Landes, wo prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen um die Vorherrschaft ringen, sie bestätigte den Aufmarsch und veröffentlichte eigene Bilder.

Today in Luhansk city #OSCE SMM observed the presence of military-type vehicles and armed men in the area around the building previously housing the Department of the Ministry of Interior of Ukraine in #Luhansk region >> More: https://t.co/n7dvlIhwRH pic.twitter.com/6xURydinaD — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21. November 2017

Die Bewaffneten mit Kalaschnikow-Gewehren tragen keine Hoheitsabzeichen, manch einen erinnern sie an die sogenannten grünen Männchen, also die russischen Soldaten, die im März 2014 die ukrainische Krim besetzten. In Luhansk sperrten die Maskierten alle Zufahrtsstraßen zum Parlament und dem Regierungssitz der selbsterklärten "Republik Luhansk" ab. Im Regierungsviertel fiel der Strom aus. Auch auf Nachfrage einer Reporterin des "Staatsfernsehens der Volksrepublik Luhansk" wollten die bewaffneten Kräfte nicht sagen, warum sie die Straßen blockierten.

Hintergrund ist nach verschiedenen Berichten ein Machtkampf: Er tobt zwischen dem sogenannten Präsidenten der Region Luhansk, Igor Plotnizki, und seinem früheren Innenminister Igor Kornet. Plotnizki hatte den Minister nach eigenen Angaben entlassen, wegen der Einleitung eines Strafverfahrens gegen ihn. Kornet weigert sich allerdings, zurückzutreten. Er warf seinem Widersacher wiederum vor, sich an die Macht zu klammern.

Der Minister dementierte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur LUG-News seinen Rücktritt, die Truppen auf den Straßen erklärte er damit, dass sich in Luhansk "ukrainische Saboteure" aufhalten würden, die versuchten, "Terroranschläge" zu begehen. Er leite die Operation gegen diese Eindringlinge, wie er es nannte.

Plotnizki dagegen bekräftigte nach dieser Erklärung in einem eigenen Auftritt im Staatsfernsehen noch einmal, er habe Kornet entlassen. Der Sender der selbsternannten Volksrepublik Luhansk ist vom Netz gegangen, auch dessen Internetseite funktionierte nicht.

Die Frage ist nun, auf welcher Seite der Kreml steht.

Ohne Moskau wären weder Donezk noch Luhansk überlebensfähig

Moskau unterstützt und kontrolliert die prorussischen Gebiete - ohne Geld und militärische Unterstützung aus Moskau wären weder das Gebiet Donezk noch Luhansk überlebensfähig, die sich von Kiew losgesagt haben. Die russische Zeitung RBK zitierte am Abend Quellen aus dem Umfeld des für die Ostukraine zuständigen Kreml-Beraters Wladislaw Surkow, demnach hat sich Moskau auf die Seite Kornets geschlagen und will dessen Einfluss in Luhansk aufbauen

In den sozialen Medien wird nun darüber diskutiert, wen die Truppen aus Richtung Donezk, die in Luhansk angekommen sind, unterstützen sollen: Kornet oder Plotnizki? Letzterer, so hieß es, sei möglicherweise auf dem Weg nach Moskau, bestätigt ist das aber nicht. In Donezk dementierte ein Sprecher der prorussischen Separatisten eine Beteiligung, Luhansk sei ein anderes Gebiet, man wisse nicht, was dort passiere. Die sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk, die als solche international nicht anerkannt sind, stehen seit April 2014 unter Kontrolle der von Moskau unterstützten Aufständischen.

Sie hatten nach dem Sturz des russlandfreundlichen Präsidenten Wiktor Janukowitsch im Donbass 2014 einen bewaffneten Aufstand begonnen und mehr Autonomie gefordert. Im Krieg im Osten der Ukraine sind seitdem mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Immer wieder wird die Waffenruhe trotz Minsker Friedensabkommen aus dem Jahr 2015 gebrochen. Mehrere oberste Kommandeure der Separatisten kamen bereits bei Anschlägen um.