Ukraine Kiew eröffnet nach Sprühattacke Strafverfahren gegen Abgeordneten

Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat nach der Sprühattacke auf ein Stück der Berliner Mauer vor der deutschen Botschaft in Kiew ein Strafverfahren gegen den Abgeordneten Alexej Gontscharenko eingeleitet. Es werde wegen Rowdytums ermittelt, teilte Generalstaatsanwalt Juri Luzenko auf Facebook mit. Sollte dem Politiker seine Immunität entzogen werden, drohen ihm bis zu sechs Monate Gefängnis.

Der Vizefraktionsvorsitzende der Partei von Präsident Petro Poroschenko hatte in roten Buchstaben "Nein!" auf das Mauerstück gesprüht. Damit wollte der 36-Jährige gegen Aussagen des Botschafters Ernst Reichel protestieren.

Dieser hatte in einem Interview erklärt, dass für Wahlen in den ostukrainischen Separatistengebieten nicht unbedingt ein völliger Abzug russischer Soldaten nötig sei. Danach forderten ukrainische Parlamentarier von Berlin, den Botschafter auszutauschen. Ein 2015 in der weißrussischen Hauptstadt Minsk vereinbarter Friedensplan sieht Wahlen in den umkämpften Gebieten vor.

Deutschland ist neben Frankreich Vermittler im Ukrainekonflikt. Der Streit über die Äußerung des Botschafters trifft die Vermittlungsbemühungen zur Unzeit. Das Auswärtige Amt in Berlin würde gerne am Rande des G20-Außenministertreffens in Bonn die Minister Russlands und der Ukraine wieder im sogenannten Normandie-Format an einen Tisch bringen. Die Bundesregierung hat die Existenz regulärer russischer Truppen auf dem Gebiet der Ukraine bisher nicht offiziell bestätigt.