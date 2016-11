Ukrainekrise Steinmeier berichtet von mühsamen Verhandlungen

Ernüchterung in Minsk: Die Außenminister Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs haben sich erneut vergeblich um Bewegung im Konflikt in der Ost-Ukraine bemüht. "Es war auch heute wieder sehr mühsam", sagte Frank-Walter Steinmeier nach einem vierstündigen Gespräch in der weißrussischen Hauptstadt.

Nach Angaben von Steinmeier soll die Entflechtung der Truppenverbände an der Frontlinie in der Ost-Ukraine fortgesetzt werden und bis Ende des Jahres eine signifikante Zahl von Gefangenen ausgetauscht werden. Doch auf einen Fahrplan zur Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarung vom Februar 2015 konnten sich die Minister nicht einigen.

Die Lage im Donbass habe sich zuletzt eher verschlechtert, hatte Steinmeier schon beim Abflug aus Berlin am Dienstag gesagt. "Wir haben in den letzten Wochen eine steigende Zahl von Verletzungen des Waffenstillstands zu verzeichnen." In dem Kohlerevier im Osten der Ukraine bekämpfen sich seit 2014 prorussische Separatisten und Regierungstruppen. Bislang sind nach Uno-Angaben etwa 10.000 Menschen getötet worden.