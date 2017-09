Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili scheitert bei Einreiseversuch in die Ukraine

Sein Zug wurde stundenlang an der polnischen Grenzstadt Przemysl festgehalten: Der frühere georgische Präsident Michail Saakaschwili ist mit seinem Versuch gescheitert, in seine zweite Heimat Ukraine zurückzukehren.

Über Lautsprecher wurde Saakaschwili aufgefordert, auszusteigen, weil seine Einreise in die Ukraine verboten sei. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte ihm im Juli die ukrainische Staatsbürgerschaft aberkannt.

Poroschenko hatte den georgische Ex-Präsidenten einst als Gebietsgouverneur von Odessa eingesetzt. Saakaschwili hatte die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen - allerdings überwarf er sich mit dem ukrainischen Präsidenten. In der Folge verlor er die Staatsbürgerschaft.

Unterwegs mit Julia Timoschenko

Nun strebt er in der Ukraine eine neue politische Karriere an. Die Einreise ohne gültige Papiere begründete er damit, dass er vor Gericht um seine Staatsbürgerschaft kämpfen wolle.

Saakaschwili wurde auf der Reise von der Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko und mehreren ukrainischen und polnischen Abgeordneten begleitet. Parteifreunde Timoschenkos versuchten, die ukrainische Zugchefin unter Druck zu setzen und eine Abfahrt zu erzwingen.

Der Intercity nach Kiew wurde am späten Nachmittag in Przemysl ganz gestrichen. An die Passagiere erging die Aufforderung, mit Autobussen in die Ukraine weiterzufahren.

Was bei einer Einreise Saakaschwilis in die Ex-Sowjetrepublik passiert, war am Sonntag unklar. Schlimmstenfalls drohte ihm eine Verhaftung. Georgien soll wegen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs die Auslieferung des Ex-Staatschefs beantragt haben, der von 2004 bis 2013 regierte.