Das ukrainische Parlament hat der Verhängung des Kriegsrechts zugestimmt. Mit dem Votum folgten die Parlamentarier am Abend im Kiew dem Antrag von Präsident Petro Poroschenko. Das Kriegsrecht soll 30 Tage gelten.

Hintergrund ist ein Streit mit dem Nachbarn Russland: Am Wochenende hatte die russische Küstenwache Patrouillenbooten der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch vor der annektierten Halbinsel Krim verweigert. Die Zustimmung des Parlaments war nötig, damit der Erlass des Präsidenten in Kraft treten kann.

Für die Vorlage stimmten 276 Abgeordnete. Mindestens 226 Ja-Stimmen waren zur Annahme notwendig. Der Kriegszustand in der Ukraine soll von kommendem Mittwoch 9 Uhr Ortszeit an in Kraft treten.

SPIEGEL ONLINE (Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))

Präsident Poroschenko war bei der turbulenten Debatte im Parlament anwesend. Zuvor hatte er in einer Fernsehansprache für die Zustimmung zum Kriegsrecht geworben. Die Verhängung sei nötig, damit die Ukraine "unverzüglich die Verteidigung stärken kann, um im Falle einer Invasion schnell reagieren zu können", sagte er.

Der Präsident nahm Abstand von seinem ursprünglichen Plan, das Kriegsrecht für 60 Tage verhängen zu lassen. Er strebe nur noch eine Geltungsdauer von 30 Tagen an, damit sich das Kriegsrecht nicht mit dem Beginn des Wahlkampfs vor der Präsidentschaftswahl im März überschneide, sagte Poroschenko in der TV-Ansprache.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Erlass sehr schwammig formuliert sein soll:

Er sieht die Verstärkung der militärischen Abwehr der Ukraine, etwa der Luftabwehr, und der Grenzposten vor.

Wichtige Infrastruktureinrichtungen sollen geschützt werden, heißt es darin.

Außerdem sollen weitere Maßnahmen zur Informationssicherheit ergriffen werden. Welche das sind, wird nicht klar.

Ein Punkt wird geheim gehalten.

Die Ukraine wirft Russland vor, am Sonntag drei ihrer Marineschiffe an der Straße von Kertsch, einer strategisch wichtigen Meerenge zwischen der Krim und Russland, beschossen und aufgebracht zu haben. Russland weist der Ukraine die Schuld an der Zuspitzung des Konflikts zu (Lesen Sie hier mehr zu den mutmaßlichen Funksprüchen der russischen Küstenwache während des Manövers).