Bisher hat Wolodymyr Selensky im Kampf um das ukrainische Präsidentschaftsamt direkte Aufeinandertreffen mit seinen Rivalen gemieden. Aber kurz vor der Stichwahl könnte es nun zu einem TV-Duell mit dem amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko kommen. Beide Kandidaten haben sich auf eine Debatte im größten Stadion des Landes geeinigt.

Wenn sein Kontrahent ins Stadion wolle, "dann lass es halt ein Stadion sein", sagte Poroschenko in einer Videobotschaft. Der Komiker Selensky, Gewinner des ersten Wahldurchgangs am Sonntag, hatte seinen Gegner zuvor zu einem Rededuell im Olympiastadion in Kiew aufgefordert.

AFP Olympiastadion in Kiew

Zugleich sagte Poroschenko, dass eine Wahldebatte eine ernste Angelegenheit sei. "Eine Debatte ist keine Show", erklärte er - und zielte damit auf die mangelnde politische Erfahrung Selenskys sowie dessen Karriere als Schauspieler. "Eine Debatte wird nicht als Stadionspektakel inszeniert."

Schlechte Chancen für Selensky bei TV-Duell

Selensky hatte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl mit mehr als 30 Prozent die meisten Stimmen geholt. Poroschenko kam auf rund 16 Prozent. Die Stichwahl findet am 21. April statt.

AFP Wolodymyr Selensky: Mehr als 30 Prozent der Stimmen in der ersten Runde

Im Gegensatz zu Poroschenko ist Selenksy kein erfahrener Politiker. Bisher hat er vor allem seine Berater für sich sprechen lassen. Bei einem TV-Duell unter herkömmlichen Bedingungen hätte der Komiker schlechte Chancen gegen den amtierenden Präsidenten. Daher hat Selensky die Debatte an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Neben dem Stadion als Veranstaltungsort forderte er den Präsidenten auf, ihn nicht länger als "Clown" oder "Marionette" zu bezeichnen - ein Verweis auf seine angebliche politische Verbindung zum Oligarchen Igor Kolomoiski, mit dem Poroschenko über Kreuz liegt.

Das ukrainische Gesetz sieht vor, dass im Fernsehen übertragene Wahldebatten am letzten Freitag vor der Stichwahl abgehalten werden müssen - das wäre in diesem Fall der 19. April.