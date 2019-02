Die Ukraine vor der Präsidentschaftswahl "Der Weg zurück ist für uns versperrt"

Wenn Olga Belcharojewa ihre Adresse nennt, ist es ein Ort, den die Menschen in der Ukraine das "Museum der Korruption" nennen: Meschyhirja.

Auf dem 137 Hektar großen Gelände im Norden von Kiew ließ sich der ehemalige ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch eine Luxus-Datscha, Pavillons mit Marmorsäulen, Wasserfällen, Saunen, Gewächshäusern, einen Zoo mit Papageien und Straußenvögeln, Golf- und Tennisplätzen sowie Jachthafen und Hubschrauberlandeplatz bauen. Es ist ein Ort, der für die maßlose Selbstbereicherung des Staatschefs und seines Familienclans steht.

SPIEGEL ONLINE Olga Belcharojewa, heute Touristenführerin

DIE UKRAINE VOR DER PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Vor fünf Jahren demonstrierten Hunderttausende in der Ukraine erst für den westeuropäischen Kurs ihres Landes, dann gegen die korrupte Regierung. Der Maidan brachte dem Land Freiheit, aber nahm Frieden. Die Ukraine befindet sich im Dauerkonflikt mit dem Nachbarn Russland, der die Krim annektierte und im Donbass Krieg führt. Ende März wählen die Ukrainer einen neuen Präsidenten - Begegnungen in einem zerrissenen Land.

Olga, 47 Jahre, berichtet ruhig und nüchtern über die dekadenten Extras, die sich der Ex-Präsident für viele Millionen Euro auf Staatskosten gönnte. Sie zeigt auf die beheizten Teiche, in denen auch bei Minustemperaturen Enten schwimmen; das Mosaik-Tauchbecken, das Architekten in den Boden des mit Holzschnitzereien verzierten Sauna-Hauses eingelassen haben; die mächtigen Säulen im römischen Stil, die neben der Holz-Datscha oben auf dem Hügel errichtet wurden.

An diesem Februartag ist es neblig. Als Olga auf den Dnipro blickt, verzieht sie dann doch etwas die Mundwinkel. Sie erzählt, wie wichtig Janukowytsch der freie Blick auf das Wasser gewesen sei. "Er ließ eigens Spezialisten mit Hubschraubern kommen, die aus der Luft die Bäume kappten."

Seit mehr als vier Jahren führt Olga Besucher durch das mächtige goldverzierte Tor des Anwesens. Es war ihre Idee, mit anderen Frauen über diesen Ort zu erzählen, der für sie weit mehr ist als Janukowytsch.

SPIEGEL ONLINE Tor in Meschyhirja

Die Muslima, die mit einem Tschetschenen verheiratet ist, stammt aus Donezk. Dort in der Region wurde auch der ehemalige Staatschef geboren. Bis heute halten prorussische Kämpfer sie besetzt, noch immer schlagen Granaten ein, sterben Menschen. Aus den internationalen Schlagzeilen aber ist der Krieg in der Ukraine inzwischen nahezu verschwunden.

SPIEGEL ONLINE

2,8 Millionen Menschen sind nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes vor dem Krieg geflohen: ein Teil nach Russland, wo auch Janukowytsch inzwischen lebt. Er flüchtete nach dem Ende des Maidans mit Dutzenden Toten in der Nacht zum 21. Februar 2014 aus Kiew; 1,6 Millionen Menschen leben heute als Binnenflüchtlinge in anderen Orten der Ukraine.

Wie sie sich entscheiden würde, war für Olga von Anfang an klar. Sie habe selbst gesehen, wie aus Richtung Russland im Frühjahr 2014 erst Männer in Zivil, später Söldner in grünen Uniformen ohne Abzeichen mit Waffen und schwerem Gerät in die Region kamen. Panzer fuhren mit russischen Fahnen durch die Stadt.

An den Verwaltungsgebäuden der Region wurden mehrmals täglich die Flaggen gewechselt: Mal wehte die ukrainische Fahne, mal die der selbsternannten Volksrepublik Donezk: "Alles hing davon ab, wer anrief, wer vor wem Angst hatte." "Schmerzhaft" nennt sie diese Erinnerungen.

AP/ dpa Flughafen in Donezk im Oktober 2014

Irgendwann wurde dann geschossen, die Einschläge waren bis ins Zentrum zu hören, wo die Familie ein Haus besitzt. Am Flughafen lieferten sich ukrainische Soldaten und prorussische Kämpfer heftige Gefechte. Am 13. Juli packten Olga und einige Verwandte Habseligkeiten ins Auto und verließen die Stadt.

Es war Zufall, dass Olga mit ihrem Mann und zwei Kindern nach Meschyhirja kam. Eine Verwandte war hier untergekommen. Auch Olga bat bei der paramilitärisch organisierten Maidan-Wache um Zuflucht, welche die Residenz bewachte. Seitdem wohnt die Familie im ersten Stock eines schlichten Nebengebäudes, das wohl für Wachpersonal des Geländes erbaut wurde. Vom Flur gehen Zimmer mit kleiner Küche und Bad ab. 20 Familien, alle Binnenflüchtlinge, leben in dem Haus.

SPIEGEL ONLINE Olga

Hoffnung, bald nach Hause zurück zu können, hat Olga nicht. Befreundete Nachbarn passen auf das Haus der Familie auf, aber andere Nachbarn haben sich bereits ein Stück ihres Grundstückes angeeignet, erzählt sie. Die sonst so kontrolliert sprechende Frau klingt das erste Mal bitter.

Olga vermisst das Stadtleben, in Donezk führte sie ein Bauunternehmen. Wenn sie ihren sieben Jahre alten Sohn zur Schule bringt oder zum Sport will, muss sie fünf Kilometer fahren.

Vom Staat hat sie keine Unterstützung erhalten, Freiwillige aus dem Ort versorgten sie mit dem Allernötigsten, mit Besteck, Geschirr, einem Kühlschrank und Winterkleidung, anfangs auch mit Essen und Medikamenten. Präsident Petro Poroschenko hatte eigentlich angekündigt, den Krieg im Donbass zu beenden - ein Versprechen, was er nicht halten konnte, wofür er sich entschuldigte.

SPIEGEL ONLINE Olga vor dem Wohnheim für Binnenflüchtlinge

Olga wird ihn trotzdem am 31. März wiederwählen. Den Komiker Wladymyr Selenskij, der in Umfragen führt, hält sie für einen guten Schauspieler, "mehr aber auch nicht". Poroschenko führe die Ukraine nach Westen, weg von Russland. Für Olga ist das der richtige Weg - "es geht vorwärts, langsam, aber vorwärts", sagt sie. Poroschenko habe die Armee modernisiert, den Kampf gegen die Korruption begonnen - "all das braucht Zeit".

Vom Maidan zur Krim-Annexion 20. Februar 2014, Kiew



Scharfschützen eröffnen das Feuer auf pro-europäische Demonstranten im Zentrum von Kiew, 47 Menschen sterben. Wer die tödlichen Schüsse abgegeben hat, ist bis heute nicht geklärt. Insgesamt kommen vom 18. bis 21. Februar fast 80 Menschen in der ukrainischen Hauptstadt ums Leben. 21. Februar 2014, Kiew



Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens vermitteln einen Vertrag zur Beilegung des Konfliktes. Der prorussische Präsident Wiktor Janukowytsch verlässt in der Nacht überstürzt Kiew Richtung Charkiw, fährt weiter nach Donezk und von dort in Richtung der Halbinsel Krim. Aufgrund der Flucht erklärt das Parlament am 22. Februar 2014 Janukowytsch für abgesetzt. 23. Februar 2014, Moskau



Der russische Präsident Wladimir Putin gibt den Chefs der Sicherheitsdienste nach dem Machtverlust Jankowytschs die Anweisungen, Vorbereitungen zur "Rückholung der Krim zu Russland" zu treffen, "um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden". Putin erzählt dies ein Jahr später in einer Fernsehdokumentation im russischen Staatsfernsehen. 26. Februar 2014, Simferopol/Krim



Es kommt zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen proukrainischen Krimtataren und prorussischen Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Simferopol. Tausende versammeln sich, weil es Gerüchte gibt, dass sich die Abgeordneten bei der Sondersitzung für die Unabhängigkeit der Krim von der Ukraine aussprechen könnten. 27. Februar 2014, Krim



Erstmals wird direkt über den Einsatz russischer Soldaten auf der Krim berichtet. Das Parlament in Simferopol wird von Bewaffneten mit grünen Uniformen und ohne Hoheitszeichen besetzt. Die Gruppe der "grünen Männchen", die sich als "Selbstverteidiger" der russischsprachigen Bevölkerung bezeichnet, hisst eine russische Flagge auf dem Dach des Parlaments. 28. Februar 2014, Krim



Bewaffnete in Uniformen ohne nationale Erkennungszeichen übernehmen die Kontrolle über zwei Flughäfen auf der Schwarzmeerhalbinsel. Nach ukrainischen Angaben landen 2000 russische Soldaten auf einem Luftwaffenstützpunkt auf der Krim. In den kommenden Tagen kommt es in Anwesenheit der Bewaffneten zu einem Machtwechsel auf der Krim: Die dortige neue Regierung erkennt wie Russland die Übergangsregierung der Ukraine nicht an. 16. März 2014, Krim



In einem nach ukrainischem Recht illegalen Referendum wird über den Status der Krim entschieden. Laut der ukrainischen Verfassung kann jede Frage, die eine Änderung der Grenzen der Ukraine betrifft, ausschließlich in einem landesweiten Referendum beantwortet werden. Nach den offiziell veröffentlichten Ergebnissen sprechen sich 96,77 Prozent der Teilnehmer für einen Beitritt der Krim zur Russischen Föderation aus. Die Wahlbeteiligung liegt bei 83,1 Prozent, heißt es. Menschenrechtler und Journalisten berichten von Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung, die von Bewaffneten abgesichert wird. Die EU und die USA sprechen von Wahlmanipulation und verkünden einen Tag später neue Sanktionen gegen Russland. 18. März 2014, Moskau



Putin unterzeichnet mit dem Ministerpräsidenten der Krim, Sergej Axjonow, im Kreml den Vertrag über den Beitritt der Krim und der Stadt Sewastopol als 84. und 85. Föderationssubjekt in den russischen Staatsverband. Wenig später wird der Vertrag durch das russische Parlament ratifiziert. Die Ukraine, die EU und USA erkennen den Beitritt nicht an, sie betrachten die Krim weiterhin als ukrainisches Staatsgebiet.

Gern würde Olga in Meschyhirja bleiben. "Solange die ukrainischen Behörden nicht im Donbass zurück sind, ist der Weg für uns versperrt." Es sei bekannt, dass sie offen proukrainisch sei, "das bedeutet Lebensgefahr".

SPIEGEL ONLINE Eingang zum Wohnheim für Binnenflüchtlinge

Wie lange die Familie in Meschyhirja noch wohnen kann, ist unklar. Das Gelände ist einer Behörde unterstellt, die Vermögen betreut, das durch Korruption erlangt wurde. Derzeit wird per Ausschreibung ein Verwalter für das Anwesen gesucht. Doch allein der Unterhalt kostet jährlich eine Million Euro, das Verfahren wurde verlängert.

600.000 Besucher zählt Meschyhirja im Jahr, Olga würde sich mehr wünschen. Strömten nach Janukowytschs Flucht noch Tausende Neugierige jeden Tag auf das Gelände, hat das Interesse nachgelassen. Dabei sei der Ort weit mehr als nur eine Ansammlung der Extravaganzen von Janukowytsch, sagt Olga.

SPIEGEL ONLINE SPIEGEL-ONLINE-Korrespondentin Christina Hebel im Gespräch mit Olga Belcharoewa

Sie zeigt auf ein grünes Plakat. Ein Kloster ist dort zu sehen, Meschyhirja war einst der Sitz der orthodoxen Kirche, das Gelände stand unter dem Schutz der Kosaken stand. "Janukowytsch war nur elf Jahre hier. Dies aber ist ein Ort der langen ukrainischen Geschichte, die sollten wir ehren."