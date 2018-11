Eskalation vor der Krim Trump droht mit Absage des Putin-Treffens

US-Präsident Donald Trump hat wegen der Ukraine-Krise damit gedroht, ein geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abzusagen. In einem Interview mit der US-Zeitung "Washington Post" sagte Trump, er warte auf einen Bericht seiner Sicherheitsberater zum Zwischenfall mit russischen und ukrainischen Schiffen vor der Halbinsel Krim.

Der Bericht werde "sehr entscheidend" sein, sagte Trump. "Vielleicht" werde das Treffen mit Putin nicht stattfinden. Auf die Frage, ob Russlands aggressives Verhalten Anlass zur Sorge für die US-Bevölkerung sei, sagte Trump im Oval Office: "Ich mag diese Aggression nicht. Ich will diese Aggression absolut nicht. Außerdem sollte auch Europa diese Aggression nicht mögen. Und Deutschland sollte diese Aggression nicht mögen."

Trump wollte den russischen Präsidenten am Rande des zweitägigen G20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires Treffen, der am Freitag beginnt. Laut Trumps Nationalem Sicherheitsberater John Bolton sollte es bei dem Gespräch der beiden Präsidenten unter anderem um Sicherheitsthemen, Waffenkontrolle, die Lage im Nahen Osten und der Ukraine gehen.

Die Krise zwischen Russland und der Ukraine hatte sich am Sonntag mit einer Marine-Konfrontation in der Straße von Kertsch noch einmal verschärft: Die russische Küstenwache hinderte zwei Patrouillenboote und einen Schlepper der ukrainischen Marine mit Gewalt daran, vom Schwarzen Meer in das Asowsche Meer durchzufahren. Die ukrainischen Besatzungen wurden festgenommen, ihnen wird illegaler Grenzübertritt vorgeworfen.

Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig, für die Eskalation verantwortlich zu sein. Russland wirft der Ukraine eine Grenzverletzung und "Provokation" vor. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko behauptet, die russische Armee habe die Zahl ihrer Panzer entlang der Grenze zur Ukraine verdreifacht - und warnt vor einem drohenden Krieg.

US-Regierung droht China mit neuen Strafzöllen

In Buenos Aires ist am Samstagabend auch ein Treffen zwischen Trump und Chinas Präsident Xi Jinping geplant - es wäre das erste seit den jüngsten Handelsstreitigkeiten beider Länder. Aus dem Weißen Haus gab es dazu am Dienstag neue Drohungen: Die Wirtschaft der Volksrepublik würde unter einem Handelskrieg stärker leiden als die amerikanische, sagte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Die US-Regierung sei "extrem enttäuscht" von Chinas bisheriger Haltung in den Handelsgesprächen. Das Treffen von Trump und Xi könne aber ein Wendepunkt sein.

Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, könnten die USA die verhängten Sonderzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar anheben - von zehn Prozent auf 25 Prozent, sagte Kudlow. Schlimmstenfalls könnten die Amerikaner sogar alle Warenimporte aus China im Wert von insgesamt über 500 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen. "Das mag nicht die erste Wahl sein, ich sage nur, das ist eine Sichtweise."

Wen Trump in Buenos Aires noch trifft - und wen nicht

Nach Angaben des Weißen Hauses stehen für Trump in Buenos Aires sieben bilaterale Treffen auf dem Programm, darunter auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem japanischen Premierminister Shinzo Abe sowie dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Trump-Sprecherin Sarah Sanders nannte die Reise zum G20-Gipfel eine Gelegenheit für den Präsidenten, die Beziehungen mit anderen Anführern zu verfestigen.

Ausdrücklich nicht auf der Liste steht der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. "Die Möglichkeiten für bilaterale Treffen sind voll bis überfüllt", sagte Bolton zur Begründung. Trump selbst hatte ein Treffen mit dem Kronprinzen zuvor ins Gespräch gebracht. Mohammed bin Salman steht im Verdacht, den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul beauftragt zu haben. Unter anderem der US-Geheimdienst CIA war zu dieser Einschätzung gekommen.

Trump sagte im Interview mit der "Washington Post" über Mohammed bin Salman: "Vielleicht hat er es getan, vielleicht auch nicht." Der Kronprinz bestreite die Vorwürfe im Fall Khashoggi, genauso wie Menschen im Umfeld des Kronprinzen. Und die CIA habe nicht eindeutig bejaht, dass Mohammed bin Salman die Ermordung in Auftrag gegeben habe.