Kampf um das Präsidentenamt in der Ukraine Selenskys smarter Schachzug

Gerade einmal etwas mehr als eine Minute braucht Wolodymyr Selensky für sein Ultimatum. "Ich wende mich an Petro Poroschenko", sagt der Comedian, gepostet als Video unter anderem auf Facebook. "Ich nehme die Herausforderung an." Er fügt wenig später an die Adresse des amtierenden ukrainischen Präsidenten gerichtet hinzu : "Ich warte hier auf Sie, im Stadion NSC Olimpiyskyj."

Die Kiewer Fußballarena soll nach dem Willen von Selensky der Ort sein, an dem er und Poroschenko vor den Fernsehzuschauern aufeinander treffen und ihr Rededuell zur Präsidentschaftswahl austragen. Es ist eine von vier Bedingungen, die der 41-Jährige dem Amtsinhaber stellt. Er tut dies aus einer Position der Stärke heraus: Die erste Abstimmungsrunde hatte er haushoch gewonnen und damit dem Amtsinhaber und dem politischen Establishment einen Denkzettel verpasst. Die entscheidende Stichwahl findet nun am 21. April statt.

Warum eine Debatte für Selensky riskant ist

Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, den Selensky gemacht hat. Er ist geschickt gewählt, weil Poroschenko damit nun in der Defensive ist. Und das bei einem Thema, bei dem der Amtsinhaber eigentlich bisher nur gewinnen konnte, auch deshalb setzten sich seine Leute für eine TV-Debatte ein.

Wissen sie doch, dass solch ein Format für Selensky ein hohes Risiko birgt. Zu unerfahren ist der Comedian und Schauspieler politisch, als dass er in einer Live-Diskussion im Stande ist, inhaltlich mit einem erfahrenen Profi wie Poroschenko mithalten zu können. Bereits nach Treffen mit westlichen Diplomaten hatte es Berichte gegeben, dass Selensky erschreckend wenig gesagt und wenn, sich recht oberflächlich geäußert habe.

Videoanalyse zu Wolodymr Selensky:

Video REUTERS

Bisher hat der Schauspieler kein einziges Mal eine politische Rede gehalten. Seine Ideen präsentieren andere, Experten und Berater Selenskys treffen sich mit Journalisten, um ihnen ein erstes Programm zu erläutern. Der Politiker Selensky ist vielen bisher weitgehend unbekannt geblieben. Dafür stand der Schauspieler Selensky im Vordergrund, der in der beliebten Fernsehserie "Sluga naroda" ("Diener des Volkes") den fleißigen, unbestechlichen Staatschef spielt.

Zudem spricht der Comedian lieber Russisch - die Sprache, mit der aufgewachsen ist. Spontan reagieren auf Ukrainisch ist nicht gerade seine größte Stärke, sagen auch seine Kollegen in seiner Produktionsfirma Kwartal 95.

Diese Regeln diktiert Selensky

Deshalb, so schien es, werde Selensky versuchen, eine Debatte zu vermeiden. Noch am Sonntag, dem Tag der ersten Wahlrunde, wimmelte einer seiner Berater Fragen nach einem Rededuell mit dem Hinweis ab, dass solche Diskussionen den Menschen nicht unbedingt etwas brächten. Dann wurde am Mittwoch mitgeteilt, der Comedian werde nur teilnehmen, wenn er dazu Zeit neben seiner Arbeit als Leiter von Kwartal 95 fände.

Nun heißt es: "Ich gehe zur Debatte." So lautet der Titel des Videos. Darin läuft Kandidat Selensky im Anzug in den Innenraum des Stadions und diktiert Poroschenko auf Ukrainisch seine weiteren Regeln:

Alle Sender sollen die Diskussion übertragen, alle Journalisten dabei sein können - nicht nur den Kandidaten genehme;

Die Kandidaten sollen sich medizinisch untersuchen lassen und beweisen, dass sie keine Drogen und Alkohol eingenommen haben - ein Seitenhieb auf die Behauptungen aus dem Poroschenko-Lager, Selensky habe unter Drogen gestanden;

Poroschenko solle sich "aus Respekt vor einem Drittel der Ukrainer" entschuldigen und sagen, dass er eine Debatte mit dem Kandidaten Selensky führen werde - und nicht etwa mit einer Puppe des Kreml oder des Oligarchen Kolomojsky. Das sind Bezeichnungen, die der Präsident selbst und sein Umfeld wählen, um Selensky zu diskreditieren.

Wie immer bei Selensky ist auch dieses Video-Ultimatum perfekt nach Drehbuch in Szene gesetzt, was zeigt, wie er und sein Team politisch arbeiten: Es geht um den großen Effekt. Selensky wird als einer inszeniert, der cool ist, weil er sich nicht an die gängigen Regeln des Politikbetriebs hält - einer, der sein Ding durchzieht, und das nicht nur im Fernsehsender des Oligarchen Kolomojsky, mit dem Kwartal 95 Verträge hat, sondern vor allem über die Social-Media-Kanäle. Dort, wo Poroschenkos Kampagne noch schwach vertreten ist.

Für Selensky wäre eine Debatte im Stadion außerdem etwas, das er kennt - mit seinen Shows ist er bis kurz vor der ersten Wahlrunde vor Tausenden Menschen in Arenen aufgetreten.

Sollte Poroschenko nun Selensky absagen, was wahrscheinlich erscheint, da er kaum auf alle Forderungen seines Herausforderers eingehen kann, ist Selensky das Problem Debatte los - und das ziemlich souverän.

24 Stunden hat Selensky dem Poroschenko-Lager gegeben, um auf seine Forderungen zu reagieren. Damit Poroschenko die Frist nicht vergisst, hat das Team des Schauspielers einen Countdown auf Facebook live geschaltet.

Erste mögliche Versuche, der Offensive des Schauspielers etwas entgegenzusetzen, versuchte man gleich wenige Stunden nach Veröffentlichung des Videos. Eine Abgeordnete der Partei "Block Petro Poroschenko" erklärte, Debatten führe man professionell im Fernsehstudio, es sei wohl besser, wenn der Chef des ukrainischen Fußballverbands mit Selensky im Stadion Fußball spiele.

Efrem Lukatsky/ DPA Petro Poroschenko: Wie wird sich der Politprofi gegen den Comedian schlagen?

Das Stadion seinerseits erklärte, man wisse nichts von einer Debatte. Und auf dem erst seit einigen Tage eröffneten Telegram-Kanal von Poroschenko hieß es, dass nach dem Wahlgesetz eine TV-Debatte von den nationalen Fernsehkanälen am Freitag vor der Wahl organisiert werden müsste - und nicht von den Kandidaten.

"Denken Sie", ruft Selensky am Ende seines Videos Poroschenko zu - und zitiert damit den Slogan der Kampagne seines Gegners ("Dumaj" - "Denk"), mit der dieser die Ukraine hat zuplakatieren lassen. Im Rennen um das Präsidentenamt dürfte es nun 1:0 für Selensky stehen.