Präsidentenwahl in der Ukraine Schauspieler Selensky laut Prognosen in Führung

Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine ist der Schauspieler und Politik-Neuling Wolodymyr Selensky Prognosen zufolge als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen.

Da der 41-jährige Komiker jedoch die absolute Mehrheit verfehlte, kommt es voraussichtlich zur Stichwahl mit Amtsinhaber Petro Poroschenko. Die Stichwahl findet voraussichtlich am Ostersonntag, den 21. April statt. Beide stehen für eine klare West-Orientierung der Ukraine.

Selensky kam nach Wahlnachbefragungen auf rund 30 Prozent der Stimmen. Poroschenko erhielt nur 17,8 Prozent. Offizielle Wahlergebnisse werden im Laufe der Nacht zum Montag erwartet.

Machtkampf zwischen Komiker und "Schokozar"

Der Machtkampf zwischen dem Komiker und dem "Schokozar", wie Poroschenko wegen seines Süßwarenimperiums genannt wird, dürfte spannend werden. Beide Seiten werben um die Wähler der unterlegenen Lager.

Poroschenkos Gegnerin, die Ex-Regierungschefin Julia Tymoschenko, landete laut Prognosen mit 14,2 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz.

Umfragen hatten Selensky im ersten und im zweiten Wahlgang als Sieger gesehen. Er spielt in der populären Fernsehserie "Sluha narodu" - Diener des Volkes - seit Jahren einen bodenständigen und ehrlichen Präsidenten. Dabei prangert er etwa die Korruption an. In der Ex-Sowjetrepublik ist der Frust bei vielen Menschen über fehlende Fortschritte groß.

Die rund 30 Millionen Wahlberechtigten in der Ukraine konnten unter 39 Kandidaten wählen. So viele Bewerber gab es noch nie bei einer Abstimmung über den mächtigsten Posten in dem Land. Der Wahlsonntag verlief weitgehend ruhig. Vereinzelt gab es Vorwürfe der Manipulation. Die Wahlbeteiligung lag um 15 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) bei rund 45 Prozent, wie die Kommission mitteilte.

Die von Russland unterstützten abtrünnigen Regionen Donezk und Luhansk im Kriegsgebiet Donbass nahmen nicht an der Abstimmung teil. Die Sicherheitsvorkehrungen waren landesweit hoch. Zehntausende Einsatzkräfte waren abgestellt, um Zwischenfälle zu verhindern.

Der Urnengang galt als großer Stimmungstest nach den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, vor fünf Jahren. Der Aufstand, bei dem mehr als 100 Menschen starben, führte 2014 zum Machtwechsel. Damals hatte der superreiche Unternehmer Poroschenko nach dem Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch im ersten Wahlgang mit rund 55 Prozent der Stimmen gewonnen.

Der Komiker Selensky zeigte sich bestens gelaunt. "Wir sind ein demokratisches Land. Je mehr Kandidaten, umso besser. Das bedeutet mehr Demokratie", sagte er bei der Stimmabgabe. "Heute beginnt ein neues Leben - ohne Korruption, ohne Schmiergeld." Kritiker werfen dem Komiker politische Unerfahrenheit, Planlosigkeit und Populismus vor.

Von einer Schicksalswahl sprach Poroschenko. "Diese Wahl ist eine absolute Grundvoraussetzung für unsere Bewegung vorwärts, zu unserer Mitgliedschaft in EU und Nato", sagte er.

Poroschenko und Selensky hatten vorab auch erklärt, sie wollten die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederherstellen. Neben den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk wollen sie auch die von Russland einverleibte Schwarzmeer-Halbinsel Krim wieder unter ukrainische Hoheit stellen.