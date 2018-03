Trips nach Syrien und in den Irak Die dubiosen Reisediplomaten der AfD

Eines der wichtigsten politischen Anliegen der AfD ist die "Remigration" - die Rückführung von Flüchtlingen in ihre Heimatländer wie den Irak und Syrien. Kürzlich brachte die AfD-Fraktion einen entsprechenden Antrag in den Bundestag ein, nun sind mehrere AfD-Reisegruppen in den Nahen Osten aufgebrochen, um politisches Beweismaterial für ihre These zu sammeln, dass Syrien und der Irak letztlich "sichere Herkunftsländer" seien.

Weithin bekannt und in sozialen Medien eifrig dokumentiert ist der Trip einer AfD-Delegation nach Syrien. Nach SPIEGEL-Informationen fand allerdings zur selben Zeit noch eine zweite Reise statt. So hielt sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Oehme aus Sachsen in den vergangenen Tagen im Irak auf. Der Ingenieur reiste auf dem Landweg aus der Türkei in den Nordirak. Die kurdische Regionalregierung ließ ihn ohne Visum einreisen, obwohl nach irakischem Recht dafür eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr droht.

Oehme suchte in seiner Funktion als Mitglied im Ausschuss des Bundestages für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Kontakt zu deutschen Hilfsorganisationen im Irak. Gegenüber seinen Gesprächspartnern sorgte er für Verwirrung, weil er bei der Terminanbahnung zunächst den Eindruck vermittelte, in offizieller Mission unterwegs zu sein, später seine Reise dann aber als privat deklarierte. Ein AfD-Sprecher wollte die Reise nicht bestätigen, teilte aber mit, Oehme halte sich derzeit "im Niemandsland" auf. Nach Rückkehr werde er sich äußern.

