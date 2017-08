Umstrittene Justizreform Polen lässt Frist der EU verstreichen

Polens Regierung hat am Montag eine Frist der EU-Kommission zur umstrittenen Justizreform verstreichen lassen. Stattdessen teilte Warschau der Brüsseler Behörde lediglich erneut mit, dass sie die Kritik für gegenstandslos halte.

"Die Bedenken der EU-Kommission sind unbegründet", erklärte das Warschauer Außenministerium auf seiner Webseite. Die Änderungen in Polens Justiz würden europäischen Standards entsprechen.

Die Antwort aus Warschau traf erst zwei Tage nach Ablauf der Frist ein. Das Außenministerium nannte als Grund, dass das Ende der Ein-Monats-Frist auf ein Wochenende fiel.

In einem Verfahren zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Polen hatte die EU-Kommission die Regierung in Warschau am 26. Juli aufgefordert, alle kritisierten "Missstände" binnen eines Monats zu beseitigen. Sie will die Antwort aus Warschau nun "sorgfältig prüfen" und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Bereits vor einem Monat hatte EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans konkret damit gedroht, gegen Polen ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages einzuleiten. Dieser sieht vor, dass Staaten, die schwerwiegend und anhaltend gegen europäische Grundprinzipien verstoßen, das Stimmrecht bei Abstimmungen im EU-Ministerrat entzogen werden kann.

Konkret ist die EU-Kommission der Meinung, dass nach mehreren Reformen die Unabhängigkeit der polnischen Justiz nicht mehr gewährleistet ist. Deswegen verlangt sie als "Hüterin der Verträge", die Gesetze zur Justizreform entweder zurückzunehmen oder in Übereinstimmung mit EU-Standards zu bringen.

Die Reform ermächtigt unter anderem den Justizminister Zbigniew Ziobro, Gerichtsvorsitzende nach Belieben auszutauschen. Zudem baute die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) das Verfassungsgericht nach ihren Vorstellungen um.