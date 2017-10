Streit über Flüchtlings- und Justizpolitik Juncker lehnt finanzielle Sanktionen gegen Polen und Ungarn ab

Im Streit über die Flüchtlings- und Justizpolitik der Europäischen Union mit Ungarn und Polen liefen die Gespräche nach Angaben von EU-Kommissionspräsident bislang "ohne erkennbare Fortschritte" ab. Dennoch will Jean-Claude Juncker noch nicht auf finanzielle Sanktionen setzen.

Er halte es für falsch, den beiden Länder EU-Gelder zu streichen, "solange die Dialogstrecke nicht abgeschlossen ist", sagte Juncker der "Bild" in einem Interview. "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir den Graben zwischen Ost-, West- und Mitteleuropa nicht weiter vertiefen." Klar sei aber auch, "dass der Respekt vor Rechtsnormen eine bleibende europäische Tugend sein muss", zitiert die Zeitung Juncker weiter.

Die rechtskonservative Regierung Ungarns um Premier Viktor Orbán weigert sich trotz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs weiterhin, Flüchtlinge aufzunehmen. Im Streit mit Polen geht es unter anderem um die umstrittene Justizreform im Land.

Juncker für Dialog mit Türkei

Auch mit der Türkei will Juncker trotz aller Differenzen die Gespräche fortsetzen. Das Land entferne sich zwar derzeit mit Riesenschritten von Europa. Es müsse aber vermieden werden, dass die Regierung in Ankara der Europäischen Union die Schuld für das Scheitern der Beitrittsverhandlungen zuschiebe. "Es gibt in der Türkei einen erheblichen Teil der Zivilgesellschaft, der sehr europawillig ist - den sollten wir stärken und nicht enttäuschen", sagte Juncker der "Bild".

Damit wiederholte Juncker seine Haltung aus der Rede vor dem EU-Parlament Mitte September. Damals hatte er sich gegen einen EU-Beitritt der Türkei "in absehbarer Zeit" ausgesprochen und die Regierung in Ankara aufgefordert, inhaftierte Journalisten freizulassen und Regierungschefs der EU nicht weiter "als Nazis zu beschimpfen". Zugleich sprach er sich gegen einen kompletten Abbruch der Beitrittsgespräche aus. Die Hand der EU bleibe ausgestreckt, sagte er. (Lesen Sie hier mehr zu Junckers Vision für Europa.)