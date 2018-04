Wahl in Ungarn Orbáns Sieg spaltet Europa

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Eines muss man Viktor Orbán lassen: Der Mann bringt Stimmung in die oft blutleere Europapolitik. "Ein trauriger Tag für Europa" sei der erneute Wahlsieg von Ungarns Regierungschef, heißt es aus der Grünen-Fraktion des Europaparlaments. Orbán habe oppositionelle Medien geknebelt, verbreite "Fake News" über Migranten, besetze Schlüsselpositionen mit Freunden und begünstige Korruption. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn spricht in der "Welt" gar von einem "Wertetumor", den die anderen EU-Mitgliedstaaten schnellstens "neutralisieren" sollten. Europa sei nicht dazu da, "um nationalen Ideologen in den Regierungen freie Fahrt zu gewähren".

Die Reaktion der AfD überraschte dagegen nicht: "Ein guter Tag für Europa!" stand auf einem Foto mit den grinsenden Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland, das die Partei über Facebook verbreitete. Die französische Front-National-Chefin Marine Le Pen twitterte, Orbáns "großer und klarer Sieg" sei eine erneute Ablehnung der von der EU ermöglichten Masseneinwanderung.

CSU und AfD freuen sich über Orbáns Sieg

Zuspruch dieser Art bekommt Orbán im Westen der EU nicht mehr nur vom rechten Rand, sondern inzwischen auch von Teilen der Bundesregierung. Er freue sich über Orbáns "sehr deutlichen Wahlsieg", sagte Innenminister Horst Seehofer vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Seine Partei werde die Partnerschaft mit Orbán weiter pflegen. Und die "Politik des Hochmuts und der Bevormundung gegenüber einzelnen Mitgliedstaaten" habe er schon immer für falsch gehalten - eine klare Spitze gegen Kanzlerin Angela Merkel, deren EU-Flüchtlingspolitik Orbán bisher erfolgreich sabotiert hat.

Auch Seehofers Parteifreund Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, gratulierte Orbán zu seinem "klaren Sieg". Er freue sich darauf, mit Orban "weiter an gemeinsamen Lösungen für europäische Herausforderungen zu arbeiten", twitterte der CSU-Mann. Derselbe Weber hatte erst vor einigen Monaten versprochen, er werde "den Kampfanzug anziehen und gegen Populisten und Antieuropäer in die Schlacht ziehen".

Das aber gilt offenbar nur für jene Populisten und Antieuropäer, die nicht in Webers EVP-Fraktion sitzen, so wie Orbáns Fidesz-Partei. Denn wie Orbán über Europa denkt, hat er im Wahlkampf höchstpersönlich deutlich gemacht. "Übernationale sowie antidemokratische Kräfte" wollten "den großen Plan vollstrecken", sagte Orbán Mitte März in einer Rede, deren Manuskript die ungarischen Botschaft verteilte - auf Ungarisch, Englisch und Deutsch, damit die Botschaft auch sicher ankommt. Der sinistre Plan der EU bestehe darin, den Ungarn ihr Land zu nehmen und es Fremden zu geben, vor allem Afrikanern. "Brüssel schützt Europa nicht", sagte Orbán, sondern "will die Bevölkerung Europas verdünnen, will sie austauschen".

Orbán setzt Erfolgsserie von Rechtspopulisten fort

Doch Ungarn, versprach Orbán, werde dagegen kämpfen. So weigert er sich weiterhin, Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufzunehmen - und missachtet damit offen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Doch auch darüber sieht mancher in der Union gern hinweg. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn etwa bescheinigte Orbán kürzlich, dass er "an der Grenze europäisches Recht umsetzt" und damit Europas Grenze sichere.

Der überraschend deutliche Sieg Orbáns passt zur jüngsten Erfolgsserie von Rechtspopulisten in Europa, die offenbar nur kurz von Emmanuel Macrons Wahlsieg in Frankreich unterbrochen wurde. Auch Orbán selbst gewinnt weiter an Einfluss, sowohl in der EU als auch im eigenen Land. In Osteuropa gilt der Ungar schon lange als politisches Vorbild, etwa für Polens starken Mann Jaroslaw Kaczynski. 2010, im Jahr seines Amtsantritts, habe er "in Brüssel und den anderen imperialen Zentren" noch allein für die Ungarn gekämpft, sagte Orbán in seiner Rede im März. "Doch dann kamen die Polen, die Slowaken und die Tschechen."

In Brüssel wächst seit Langem die Sorge vor der Konfrontation westeuropäischer Staaten mit einer Front osteuropäischer Nationalisten. Wie groß das Konfliktpotenzial ist, wird sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn es ums Geld geht. Derzeit beginnen die Verhandlungen über den nächsten Siebenjahreshaushalt der EU, der ab 2021 gilt. Der Austritt Großbritanniens wird ein Loch von mindestens zwölf Milliarden Euro pro Jahr hinterlassen - und die Bereitschaft der Nettozahler im Westen, künftig mehr zu zahlen, um die milliardenschweren Zahlungen an den Osten zu sichern, ist äußerst überschaubar.

Im Sommer droht heftiger Streit ums Geld

Im Mai legt die EU-Kommission erste Vorschläge vor. Dazu wird voraussichtlich auch ein Mechanismus gehören, wie man Staaten mit Geldentzug bestrafen kann, wenn sie rechtsstaatliche Standards nicht einhalten oder sich in wichtigen Fragen wie der Migration unsolidarisch zeigen. Derzeit zielt dies vor allem auf Polen ab, könnte aber auch Ungarn treffen - sollte Orbán seinen offen propagierten Kurs in Richtung illiberale Demokratie fortsetzen oder gar verschärfen.

Die Zweidrittelmehrheit, über die Orbán demnächst im Parlament voraussichtlich verfügen wird, gibt ihm dazu viele Möglichkeiten. "Eine solche Mehrheit ist gefährlich für jedes Land und jede Regierung, da keine Grenzen mehr gesetzt sind", sagt der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok. Wenn man die Opposition für Verfassungsänderungen brauche, sei das etwas anderes, "als wenn einer das alleine machen kann". Bisher sei Orbán vor roten Linien zurückgeschreckt, so Brok. "Ich hoffe, dass er klug genug ist, den Bogen nicht zu überspannen."

Zusammengefasst: Viktor Orbán hat zum dritten Mal in Folge die Wahl in Ungarn gewonnen - und kann seine Macht dank einer Zweidrittelmehrheit weiter zementieren. In der EU wachsen damit die Sorgen vor einer Konfrontation zwischen westlichen und östlichen Staaten und einer weiteren Schwächung des Rechtsstaats in Ungarn.