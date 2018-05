Geld für Schutz des Rechtsstaats Ungarn wirft EU-Kommission Erpressung vor

Der Protest ließ nicht lange auf sich warten: Ungarn hat die von der EU-Kommission geplante Koppelung von Geldzahlung an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipen als Erpressung zurückgewiesen. "Wir stimmen keinem Vorschlag zu, der im Hinblick auf die Auszahlung von EU-Fonds, die den Ländern aufgrund der Verträge zustehen, die Möglichkeit der Erpressung einräumen würde", sagte Außenminister Peter Szijjarto. Die Verträge der EU würden die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten genau festlegen, sagte der Minister.

Die EU-Kommission wirft der rechts-nationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben und die Pressefreiheit einzuschränken. Ähnliche Vorwürfe hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit gibt es auch gegen Polen. Ungarn und Polen gehören zu den größten Netto-Empfängerländern in der EU.

Mit der Koppelung der Vergabe von Geldern auch an die Einhaltung von Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit will die Kommission darauf reagieren können, dass zum Beispiel Mittel aus den Struktur-Fonds in Mitgliedstaaten missbraucht und zurückgefordert werden müssen. Dafür seien unabhängige Richter unabdingbar, hatte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger bei der Vorlage des Haushaltsplans 2021 bis 2027 erklärt.

Es könne keine Einbahnstraße der Solidarität beim Geld geben, auch die gemeinsamen Werte müssten eingehalten werden, sagte Szijjarto. "Dies ist keine Einbahnstraße, in der die im Westen die Guten sind und uns einige EU-Gelder geben. Dies ist eine Zweibahnstraßen, und jeder muss seine Verpflichtungen erfüllen."

Der Außenminister kündigte zugleich an, gemeinsam mit Frankreich Front gegen einen Abbau der Agrarsubventionen zu machen. Nach den EU-Plänen sollen die Finanzmittel für Landwirte und die Förderung von strukturschwachen Regionen (Kohäsion) jeweils um fünf Prozent gekürzt werden.

Über die Haushaltspläne der EU-Kommission müssen Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Parlament eine Einigung erzielen. Die Verhandlungen könnten sich über Jahre hinziehen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Oettinger wiesen die Kritik an ihrem Vorschlag für den künftigen europäischen Finanzrahmen als vorschnell zurück. Wer sich richtig in die Materie einarbeite, werde merken, dass der Vorschlag "nicht nur ein ernst gemeinter Vorschlag ist, sondern auch ein Vorschlag, den man verantworten kann", sagte Juncker. Oettinger nannte die Planungen "sehr maßvoll".