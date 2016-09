Streit in der EU Ungarischer Minister nennt Schulz und Asselborn "gefährlich"

Ungarns Minister für Humanressourcen, Zoltán Balog, hat mit deutlichen Worten auf die Kritik von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz reagiert. Asselborn hatte den EU-Ausschluss Ungarns gefordert; Schulz die mangelnde Solidarität des ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbáns angeprangert. Nun sagte Balog in der "Welt", Asselborn und Schulz gefährdeten "den Zusammenhalt in Europa".

Es sei gefährlich, dass "sich in Europa immer noch solche Politiker durchsetzen können, die weder die Realität kennen noch ein funktionierendes Rezept zur Lösung der Probleme haben, aber dafür aggressiv nach Sündenböcken suchen".

Asselborn selbst sei "ohne Bedeutung", sagte Balog. Das Problem sei aber, dass er "einen Typ Europapolitiker verkörpert, der gefährlich ist". Eine anderes Beispiel sei Schulz, der "auch in so einem Ton" rede.

Wenige Tage zuvor hatte Balog bereits im Interview mit dem "Deutschlandfunk" gesagt, statt Ungarn zu beschimpfen, solle Asselborn lieber Antworten geben "auf eine Krise, die die EU erschüttert".

Schulz hatte in einem Interview mit SPIEGEL ONLINE gesagt, er mache sich große Sorgen um die Zukunft der EU. Grund dafür sei unter anderem die Renationalisierungsstrategie der Regierung in Ungarn. Orbán könne nicht "seine Kollegen in der EU verunglimpfen, so gehen wir nicht miteinander um". Zugleich sagte Schulz aber auch, er halte nichts von Asselborns Forderung nach einem Ausschluss Ungarns aus der EU.

Oettinger erwartet vom EU-Gipfel ein Signal der Sicherheit

Am Freitag startet in Bratislava der EU-Sondergipfel, bei dem es vor allem um die Zukunft der EU nach dem britischen Brexit-Votum gehen soll. EU-Kommissar Günther Oettinger forderte vorab die Staats- und Regierungschefs auf, ein Zeichen der Sicherheit für die Menschen in Europa zu setzen. "Die Botschaft von Bratislava muss lauten: Nur Europa kann in Zeiten von Globalisierung und Krisen dauerhafte Sicherheit bieten - egal, wie laut manche Populisten auch schreien mögen", sagte er der "Bild".

Beim Kampf gegen den Terror, gegen grenzüberschreitende Kriminalität und gegen ungeordnete Flüchtlingsströme sei Europa "als Ganzes stärker als jeder Einzelstaat allein". Auch im internationalen Wettbewerb könne Europa nur gemeinsam bestehen. "Es ist an der Zeit dass wir uns klarmachen: Noch nie hat uns Europa so viel Schutz und Chancen gegeben wie heute. Und es wird immer wichtiger."