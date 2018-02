Brief an Botschafter Bundestagsfraktionen setzen sich für russischen Menschenrechtler ein

Seit fünf Wochen sitzt der russische Menschenrechtler Ojub Titijew in Tschetschenien mittlerweile in Haft - ein Zustand, den Union, SPD, FDP und Grüne nun als "inakzeptabel" verurteilt haben. In einem gemeinsamen Brief an den russischen Botschafter, über den die Nachrichtenagentur dpa berichtet, forderten die Fraktionschefs der Parteien im Bundestag die russische Regierung auf, die Sicherheit und Unversehrtheit aller zivilgesellschaftlicher Akteure im Land sicherzustellen. Und sie mahnen zu einer zügigen Aufklärung der Vorwürfe gegen Titijew.

Der 60-Jährige leitet seit sieben Jahren das Büro der Organisation Memorial in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny. Nun muss er sich wegen angeblichen Drogenbesitzes rechtfertigen. Memorial geht davon aus, dass ihm bei seiner Festnahme Marihuana untergeschoben worden ist.

Tschetscheniens Republikchef Ramsan Kadyrow führt in der nordkaukasischen Teilrepublik eine Willkürherrschaft, Moskau lässt ihn weitgehend gewähren. Erst kürzlich sagte Kadyrow in einem Interview, dass er keine Menschenrechtler in seinem Land dulde.

Derartige Äußerungen beobachte man "mit großer Sorge", heißt es in dem Brief aus dem Bundestag, den Volker Kauder (CDU), Andrea Nahles (SPD), Christian Lindner (FDP), Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter (beide Grüne) unterzeichnet haben. "Damit wird ein Klima der Gewalt und Bedrohung geschaffen."