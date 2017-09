+++ Newsblog zu Uno-Generaldebatte +++ Macron kontert Trumps Kritik an Iran-Deal

Die Uno-Generaldebatte am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York ist die größte politische Bühne der Welt. Hier sprechen Staatschefs vor der Weltöffentlichkeit zur Weltöffentlichkeit. SPIEGEL ONLINE begleitet die Reden hier im Newsblog.

19.50 Uhr

Macron nennt Klima-Vertrag "nicht verhandelbar"

Trump argumentierte vor der Generalversammlung für Nationalismus - Frankreichs Emmanuel Macron hält dagegen: Anders als der US-Präsident hat der französische Staatschef eindringlich für eine internationale Zusammenarbeit geworben und will an Abkommen wie dem Iran-Atomdeal festhalten.

Nichts sei zur Schaffung von Frieden effektiver als Multilateralismus, sagte Macron. Als Beispiele nannte er auch den Atomkonflikt mit Nordkorea, in dem es die gemeinsame Verantwortung der Staatengemeinschaft sei, die Regierung in Pjöngjang an den Verhandlungstisch zu bringen.

Macron verteidigte zudem das von Trump kritisierte Atomabkommen mit dem Iran als eine "gute Vereinbarung". Eine Abkehr davon wäre ein schwerer Fehler, und es nicht zu respektieren wäre unverantwortlich.

Er sprach sich zudem dafür aus, das Klima-Abkommen von Paris umzusetzen. Er bedauere die Entscheidung der USA, aus dem Vertrag aussteigen zu wollen, aber "die Tür steht immer offen." Das Abkommen sie "nicht verhandelbar", sagte Macron unter dem Applaus der Delegierten.

19:05

Merkel warnt nach Trump-Drohung vor Krieg

Angela Merkel hat nach Trumps Drohung gegen Nordkorea vor einem Krieg gewarnt. "Für mich, für die ganze Bundesregierung, gibt es hier nur eine diplomatische, friedliche Lösung dieses Konflikts", sagte die Bundeskanzlerin: "Alles andere führt ins Unglück, davon bin ich zutiefst überzeugt." Sie werde sich für eine friedliche Lösung "mit allem (einsetzen), was ich an Kraft habe", sagte Merkel.

18:15 Uhr

Nigerias Buhari: Rohingya-Vertreibung ist staatliche "ethnische Säuberung"

Die brutale Vertreibung der muslimischen Rohingya-Minderheit aus Burma ist ein zentrales Thema der Vollversammlung der Uno. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari zog einen drastischen Vergleich. Was der Minderheit derzeit widerfahre, sei eine "andauernde ethnische Säuberung", die ihn den Völkermord in Ruanda von 1994 oder die Geschehnisse in Bosnien während des Jugoslawienkriegs erinnere.

DPA Muhammadu Buhari

Es handle sich auch im Nordwesten Burmas um eine "staatlich gestütztes Entvölkerung der Rohingya-Gebiete" basierend auf Religion und Ethnizität, sagte der Staatschef des mit 140 Millionen Menschen größten afrikanischen Landes. Wie der Muslim Buhari hatten sich in den vergangen Tagen mehrere muslimische Staatsoberhäupter besonders energisch für die Rohingya eingesetzt und auf ihr Leid aufmerksam gemacht.

Ein besonderes Lob richtete Buhari an die deutsche Kanzlerin: "Wir müssen uns alle gemeinsam bei der Regierung von Deutschland unter der lobenswerten Führung von Angela Merkel und den Regierungen von Italien, Griechenland und Türkei dafür bedanken, dass sie Hunderttausenden Flüchtlingen geholfen haben", so Buhari.

15.45 Uhr

US-Präsident Donald Trump: "Totale Zerstörung"

Den Anfang der Rednerliste machte Brasiliens Staatschef Michel Temer mit einer energischen Absage an Nationalismus und Protektionismus - doch nach ihm sprach US-Präsident Donald Trump, und verlangte, wenig überraschen, das genaue Gegenteil. Der Nationalstaat sei der beste Treiber für Wohlstand. Jeden Nation, stark und souverän für sich, solle innerhalb der Uno trotzdem Seite an Seite arbeiten.



Video AFP





Besonders harsch sprach Trump auf dem diplomatischen Parkett der Uno Nordkorea und Iran an. Diktator Kim Jong Un sei mit dem Nuklearprogramm auf einer "Selbstmordmission", seinem Land drohe die "totale Zerstörung", wenn es die USA oder einen ihrer Alliierten angreife. Iran nannte Trump ein "mörderisches Regime", und Barack Obamas Atom-Deal eine "Schande für die USA". Die Einlassungen klangen, als wolle die US-Regierung aus dem Abkommen aussteigen.