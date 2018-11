Uno-Abkommen Laschet rügt Spahn wegen Vorstoß zu Migrationspakt

Mit dem Migrationspakt will die Uno erstmals Grundsätze für den Umgang mit Flucht und Migration festlegen. Vor der geplanten Unterzeichnung Mitte Dezember ist eine heftige Debatte über Deutschlands Haltung zu dem Dokument entbrannt.

Die Grünen haben Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeworfen, die internationale Zusammenarbeit als Pfand für Parteitaktik zu nutzen. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz sei offenbar bereit, für den innerparteilichen Wettkampf die "Verlässlichkeit Deutschlands auf internationaler Ebene infrage zu stellen", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock.

Spahn hatte vorgeschlagen, den Migrationspakt breiter zu diskutieren und ihn gegebenenfalls erst später anzunehmen- obwohl die Unionsfraktion im Bundestag sich erst Anfang November zu dem Dokument bekannt hatte. Er schlug vor, auf dem CDU-Parteitag in Hamburg Anfang Dezember noch mal über das Thema zu debattieren. Diesen Vorstoß unterstützen mehrere Unionspolitiker.

Dazu erklärte Grünen-Chefin Baerbock, die Union müsse ihr Verhältnis zu internationaler Zusammenarbeit klären. "Will sie, dass Deutschland weiter zusammen mit anderen Staaten vorangeht und Probleme gemeinsam löst? Oder will sie Deutschland international isolieren und gegen die Weltgemeinschaft stellen?" Der Pakt sei von fast allen Staaten der Erde und "unter intensiver Mitwirkung gerade der Bundesregierung" ausgehandelt worden. "Das sollte man bedenken, bevor man leichtfertig die internationale Zusammenarbeit als Pfand für Parteitaktik nimmt."

"Wesen unseres Asylrechts völlig verändert"

Spahn bewirbt sich so wie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz um die Nachfolge von CDU-Chefin Angela Merkel. Seine Konkurrenten stellten sich hinter die Vereinbarung zum Migrationspakt.

"Ich stehe hinter diesem Uno-Migrationspakt", sagte Kramp-Karrenbauer. Sie werde dafür werben, weil der Pakt etwa das Geschäftsmodell afrikanischer Staaten infrage stelle, auf die Rücküberweisungen nach Europa ausgewanderter Landsleute zu setzen. Merz sagte, dass der Pakt nicht bindend für deutsche Gesetzgebung sei - und widersprach damit einem Hauptargument der Paktgegner.

Noch offener geht CDU-Vize Armin Laschet auf Distanz zu Spahn. "Ich habe ihn wegen seiner Expertise in der Gesundheitspolitik unterstützt, dass er als junger Politiker Bundesminister wurde. Die Überbetonung der Migrationspolitik halte ich für falsch", sagte Laschet dem "Handelsblatt".

Laschet lehnt eine neuerliche Diskussion über das Dokument ab. Deutschland habe an dem Pakt mitgewirkt - und solle diesen nun offensiv vertreten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sagte: "Aller Welt zu zeigen, dass wir nicht darüber abstimmen können, weil in Hamburg ein CDU-Bundesparteitag stattfindet, halte ich für unangemessen."

Der Uno-Migrationspakt Die Kernpunkte im Überblick Der Uno-Migrationspakt für "sichere, geordnete und regulierte Migration" soll am 10. und 11. Dezember bei einer Konferenz im marokkanischen Marrakesch offiziell angenommen werden. In Deutschland ist eine Debatte um das Dokument entstanden, nicht zuletzt innerhalb der Union. Nicht verbindliche Vereinbarung Nach langwierigen Verhandlungen trafen die Vereinten Nationen im Juli erstmals eine weltweite Übereinkunft, die mehr als 20 Ziele in der Migrationspolitik benennt. Die Vereinbarungen sind jedoch nicht bindend. Vielmehr handelt es sich um eine Absichtserklärung, mit deren Hilfe illegale Einwanderung verhindert und legale Einwanderung besser gesteuert werden kann. Daten und Dokumente Zu den Zielen des Migrationspakts gehören die Erhebung und Nutzung korrekter Daten als Grundlage für politisches Handeln. Ein "auf nachweisbaren Fakten beruhender öffentlicher Diskurs" soll gefördert werden. Zudem soll sichergestellt werden, dass alle Migranten über "den Nachweis einer rechtlichen Identität" verfügen. Hier geht es laut Auswärtigem Amt vor allem darum, dass die Heimatländer der Migranten ihren Staatsangehörigen schnell und reibungslos Ausweisdokumente ausstellen. Diskriminierung und Menschenrechte Im Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) bekennen sich die Länder zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung. Dazu gehört die Verfolgung von "Hassverbrechen", wie sie in Deutschland bei rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstig menschenverachtenden Beweggründen bereits gesetzlich verankert ist.



Als weiteres Ziel ist die Rettung von Menschenleben genannt sowie eine verstärkte internationale Bekämpfung von Schleusern und Menschenhandel. Inhaftierung von Einwanderern, wie etwa an der US-Grenze zu Mexiko, wird als "letzte Möglichkeit" erwähnt. Arbeitsmigration Der Pakt sieht die Förderung einer "fairen und ethisch vertretbaren Rekrutierung von Arbeitskräften und Gewährleistung der Bedingungen für eine menschenwürdige Arbeit" vor. Dabei geht es laut Auswärtigem Amt vor allem um Wander- und Saisonarbeiter, die in anderen Ländern von Ausbeutung und Menschenhandel bedroht sind.



Allgemein soll die Arbeitskräftemobilität erleichtert werden - etwa durch Erleichterungen bei der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen und die Förderung von Aus- und Weiterbildungen. Zudem soll Einwanderern der Zugang zu Grundleistungen gewährt werden. Auch das ist in Deutschland allerdings bereits gesetzlich geregelt. Auswirkungen in Deutschland Der Uno-Migrationspakt ist kein völkerrechtlicher Vertrag und damit unverbindlich. Nach Angaben der Bundesregierung erfüllt Deutschland die darin enthaltenen politischen Vorgaben ohnehin bereits grundsätzlich. Auch handelt es sich nicht um ein internationales Flüchtlingsabkommen, sondern um eine Vereinbarung, um alle Formen der weltweiten Migration abzudecken.



Der Pakt enthält keine Aufnahmezusagen. Die Bundesregierung hofft hingegen darauf, dass Herkunfts- und Transitländer politisch mehr eingebunden und bewogen werden, einen größeren Beitrag bei der Reduzierung der illegalen Migration und bei der Bekämpfung von Fluchtursachen zu leisten.

Der CSU-Abgeordnete Peter Ramsauer hingegen warnte vor einer vorschnellen Unterzeichnung. "Dass der Uno-Migrationspakt keine Rechtskraft haben soll, ist glatt falsch", sagte er der "Passauer Neuen Presse". So sei an 87 Textstellen des Abkommens von Verpflichtungen die Rede. "Das Wesen unseres Asylrechts würde völlig verändert." In Deutschland macht sonst vor allem die AfD gegen den Pakt mobil.

Australien lehnt Migrationspakt ebenfalls ab

Derweil distanzieren sich immer mehr Staaten von dem Pakt, der weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten festschreiben soll. Nun hat auch das für seine rigide Flüchtlingspolitik bekannte Einwanderungsland Australien den Textentwurf abgelehnt. Der Pakt könnte "zur illegalen Einwanderung ermuntern" und damit das nationale Interesse Australiens untergraben, teilte Premierminister Scott Morrison mit.

Zuvor hatte bereits Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, den Migrationspakt nicht zu unterzeichnen. Auch Polen distanzierte sich von dem umstrittenen Dokument.

Aus Sicht der australischen Regierung unterscheidet der globale Migrationspakt "nicht angemessen zwischen Menschen, die Australien auf illegalem Wege erreichen, und solchen, die auf rechtmäßigem Wege nach Australien kommen".

Australien hatte 2013 einen generellen Aufnahmestopp für Bootsflüchtlinge verhängt. Seither wurden Tausende Menschen in Internierungslager auf zwei abgelegenen Pazifikinseln gebracht.