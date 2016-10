Ban-Nachfolger Portugiese Guterres wird neuer Uno-Generalsekretär

Der Uno-Sicherheitsrat hat António Guterres offiziell als neuen Uno-Generalsekretär nominiert. Der Portugiese wurde bei der Abstimmung des Gremiums in New York einstimmig gewählt. Am Mittwoch hatten die Vetomächte sich bereits in einem informellen Votum für Guterres ausgesprochen.

Damit hat der frühere Chef des Uno-Flüchtlingshilfswerks und ehemalige portugiesische Ministerpräsident den Posten so gut wie sicher. Die Vollversammlung aller 193 Uno-Mitgliedstaaten muss die Personalie zwar noch bestätigen, das gilt aber als Formalie.

Guterres folgt als neunter Generalsekretär auf den Koreaner Ban Ki Moon, der das Amt des Uno-Chefs Ende 2016 turnusgemäß abgibt. Er war seit Anfang der Neunzigerjahre Chef der Sozialistischen Partei (PS) Portugals und von 1995 bis 2001 portugiesischer Regierungschef. 2005 wurde Guterres von der Uno-Generalversammlung zum Leiter des UNHCR gewählt. 2010 gewährte ihm die Generalversammlung eine zweite fünfjährige Amtszeit.