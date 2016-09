Letzte Rede vor der Uno Obama fordert diplomatische Lösung für Syrien

Mit seiner achten Rede hat sich Barack Obama von der Uno-Generaldebatte verabschiedet. Der US-Präsident ging in seiner Ansprache auf mehrere internationale Konflikte ein:

So warb er erneut für eine diplomatische Lösung im Syrien-Krieg. "In Syrien gibt es am Ende keinen militärischen Sieg zu gewinnen", sagte Obama. "Wir müssen den harten Weg der Diplomatie weiterverfolgen." Solange müssten weiter Hilfslieferungen zu der bedürftigen syrischen Bevölkerung gebracht werden und diejenigen in Syrien unterstützt werden, die eine politische Lösung suchten.

Auf den Nahostkonflikt eingehend drängte Obama Israel, seine Besetzungspolitik zu beenden. Die Palästinenser rief der US-Präsident auf, Israel anzuerkennen.

Obama bezeichnete das kommunistische Nordkorea als "Brachland". Er kritisierte die Atomtests des Landes als Gefahr für die internationale Sicherheit. "Wenn Nordkorea eine Atombombe testet, gefährdet das uns alle", sagte er. Die ganze Welt müsse mehr dazu beitragen, einen Nuklearkrieg zu vermeiden. Länder mit Atomwaffen wie die USA hätten dabei eine einzigartige Verantwortung, sagte der im Januar aus dem Amt scheidende Obama. "Wir haben den iranischen Atomkonflikt durch Diplomatie gelöst", sagte er mit Blick auf das im Juli 2015 geschlossene Abkommen mit Iran.

Mit einem Seitenhieb gegen den Republikaner Donald Trump warnte Obama vor dem Bau von Mauern und der Abschottung einzelner Staaten. Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko ist eine zentrale Forderung des Präsidentschaftskandidaten.

"Eine von Mauern umringte Nation würde sich heute nur selbst einschließen", warnte Obama. "Wir alle stehen vor einer Entscheidung: Wir können mit einem besseren Modell der Zusammenarbeit und Integration vorwärts drängen oder uns in eine scharf geteilte Welt zurückziehen." Die Grenzen von Staaten, Herkunft, Stämmen und Religion dürften nicht Trennlinien internationaler Politik sein.

Die Zahl der Demokratien rund um die Welt habe sich in den vergangenen 25 Jahren fast verdoppelt. "Ein Vierteljahrhundert nach Ende des Kalten Krieges ist die Welt in vielerlei Hinsicht weniger gewalttätig und wohlhabender als jemals zuvor", sagte Obama. Die Prinzipien offener Märkte, internationalen Rechts und der Demokratie blieben die besten Grundlagen für menschlichen Fortschritt im laufenden Jahrhundert.

Nach seiner Ansprache lud der US-Präsident, dessen Nachfolger im November gewählt wird, gemeinsam mit einigen anderen Ländern noch zu einem Flüchtlingsgipfel ein. Die wohlhabenden Länder auf der Welt könnten mehr für die Flüchtlinge tun, mahnte er.

Überschattet wurde Obamas Aufenthalt in New York von einem Bombenanschlag in der Millionenmetropole und dem Fund mehrerer Sprengsätze kurz vor Auftakt der Vollversammlung. Danach wurde die ohnehin hohe Polizeipräsenz bei der Veranstaltung noch vergrößert.