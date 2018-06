Humanitäre Krise Uno wirft Venezuela Menschenrechtsverletzungen vor

Die venezolanische Regierung begeht schwere Menschenrechtsverletzungen - zu diesem Schluss kommen die Vereinten Nationen in einem nun vorgelegten Bericht. Die Sicherheitskräfte des Staatsapparates hätten zwischen 2015 und 2017 mindestens 505 Menschen ohne rechtliche Grundlage getötet, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Uno-Hochkommissariats für Menschenrechte. Laut Zeugenberichten brachten die Einsatzkräfte ihre Opfer bei Razzien in Armenvierteln um und manipulierten danach die Tatorte. Die Fälle würden fast nie aufgeklärt.

Auch die humanitäre Krise in dem einst reichen Land verletzt der Uno zufolge die Menschenrechte. Nach deren Schätzungen leben bereits 87 Prozent der Venezolaner in Armut, Hunderttausende flohen ins Ausland. Wegen jahrelanger Misswirtschaft, Korruption und einer hohen Schuldenlast verfügt das ölreichste Land der Welt kaum noch über Devisen, um Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs zu importieren.

Brasilien nimmt weiter Flüchtlinge auf

"Die Menschenrechtslage in Venezuela ist katastrophal", sagte Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein. "Wenn eine Schachtel Tabletten gegen Bluthochdruck mehr als einen Mindestlohn kostet und Milchpulver für Babys mehr als zwei Monatsgehälter, aber Proteste gegen diese untragbare Situation dich ins Gefängnis bringen, ist das eine extreme Ungerechtigkeit."

Angesicht der humanitären Krise in Venezuela will der brasilianische Staatschef Michel Temer die Grenzen zum Nachbarland weiter für Flüchtlinge geöffnet halten. "Die Grenzen zu schließen, wäre unangemessen", sagte er bei einem Besuch im Bundesstaat Roraima an der Grenze.

Aufstand in Venezuela - Mein Leben unter Maduro