Als Journalist in London Wie ich den Briten die Wahrheit beibrachte

Christoph Scheuermann ist SPIEGEL-Korrespondent in London. Seine Erlebnisse im Vereinigten Königreich hat er nun in dem Buch "Unter Briten" beschrieben, das jetzt erscheint (DVA, 240 Seiten, 17,99 Euro). Lesen Sie hier einen Auszug.

In London erscheinen werktäglich zwölf Zeitungen sowie drei Gratisblätter, dazu kommen Samstags- und Sonntagsausgaben, schwer wie Grabplatten. Sky News produziert hier sein Fernsehprogramm, dazu itv, Channel 4 und kleinere Sender, und dann laufen natürlich noch im Fernsehprogramm der BBC alle möglichen politischen Shows. Im Radio sieht es ähnlich aus. Hunderte Redaktionen müssen also jeden Morgen bizarre Mengen an Papier und Tausende Fernsehminuten mit Berichten, Analysen, Interviews, Meinungen füllen, Radiosendungen erstellen, Internetseiten vollschreiben. Man kann in London praktisch nicht das Haus verlassen, ohne ein Mikrofon ins Gesicht gedrückt oder eine Fernsehkamera in den Brustkorb gerammt zu bekommen.

Die britische Hauptstadt ist die Metropole des Journalismus, hier liefen schon zu Zeiten des Empire die Informationsfäden aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen. Der Handel mit Nachrichten und Geschichten ist ein essentieller Teil der Westminster-Demokratie, die auf Debatten aufgebaut ist und auf die möglichst überzeugende Präsentation von Argumenten.

Die Briten sind ein Redevolk, aber da nicht alle von ihnen gerne live auf Sendung sind und / oder einen hellen Gedanken zur politischen Großwetterlage entwickeln wollen, herrscht im Debattengeschäft stets eine aus Produzentensicht beängstigende Knappheit an Interviewpartnern. Die Sender beschäftigen deshalb eine Armee von Helfern, sogenannte producers, die mit nichts anderem beschäftigt sind, als Leute ins Programm zu schaufeln, die einmal im Leben eine Frage richtig beantwortet haben. Das genügt. Mehr verlangen die Producer gar nicht. Aber weil der Bedarf an O-Ton-Gebern und Hobbypolitologen trotz dieser niedrigen Schwelle oft nicht gedeckt werden kann, greifen viele Sender zum verzweifeltsten Mittel des Politikjournalismus: Sie interviewen andere Journalisten. Und hier kommen Auslandskorrespondenten ins Spiel. Leute wie ich also.

