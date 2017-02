Von der Leyen in Washington Hoffen auf "Mad Dog" Mattis

Auf den Stufen des Pentagon in Washington steht ein kleiner Mann im Nadelstreifenanzug und kneift die Augen zusammen. Die Wintersonne scheint auf sein hartes Soldatengesicht, auf die scharfe Nase, die riesigen Ohren. James Mattis - Spitzname "Mad Dog" - lässt sich die Haare so kurz schneiden wie damals bei den Marines, als er noch die Generalsuniform trug. Jetzt ist er Verteidigungsminister, aber ihm fehlt die Glätte des Politprofis. Die Ehrengarde ist angetreten, Mattis gibt sich einen Ruck, dann geht er steif die Treppe runter und schüttelt Ursula von der Leyen die Hand.

Es ist Freitag, die deutsche Verteidigungsministerin ist in der Nacht aus Deutschland angereist. Als erste Europäerin hat sie beim neuen Pentagon-Chef einen Termin bekommen. Für sie ist das ein kleiner Triumph. Mit ihrer Mattis-Premiere hat sie ihren britischen Amtskollegen überholt, der auch gern erster gewesen wäre.

Der pensionierte General ist noch keine drei Wochen im Amt, aber schon ist er einer der begehrtesten Gesprächspartner der Hauptstadt. Das hat einen Grund: Während der neue Präsident Donald Trump Tag für Tag langjährige Verbündete vor den Kopf stößt, versucht Mattis, die Nerven der Partner wieder zu beruhigen.

Kann sich Mattis durchsetzen?

Er kommt kaum hinterher. Vor einer Woche erst war er in Seoul, um die Südkoreaner zu besänftigen. Auf die Amerikaner sei Verlass, versicherte Mattis seinen Gastgebern. Und ja, man werde gegenüber Nordkorea hart bleiben. Es waren Selbstverständlichkeiten, die der neue Pentagon-Chef verkündete, aber was ist schon selbstverständlich in diesen Tagen in Washington?

In Tokio beteuerte er, man werde an dem gegenseitigen Verteidigungsbündnis nicht rütteln und Japan im Territorialstreit mit China nicht allein lassen. Während die Ideologen im Weißen Haus schon von einem kommenden Krieg mit China fantasierten, versicherte Trumps Verteidigungsminister, militärische Aktionen seien nicht nötig. Und: Nach der spektakulären Auseinandersetzung zwischen dem US-Präsidenten und Mexikos Staatsoberhaupt versuchte Mattis, auch mit den Mexikanern wieder ins Gespräch zu kommen.

Die Auftritte des US-Verteidigungsministers werden weltweit aufmerksam analysiert. Geben sie Hinweise, wie sich die neue Administration am Ende verhalten wird? Wird Trump seine Wahlkampfankündigungen wahr machen und das bisherige Bündnissystem der Amerikaner in Trümmer legen? Oder werden sich die Gemäßigten durchsetzen, Männer wie Mattis oder der neue Außenminister Rex Tillerson, die sich im traditionellen Mainstream der republikanischen Außenpolitik bewegen?

Mattis will mehr Ausgaben der Deutschen

So viel steht nach dem Treffen mit von der Leyen fest: Würde die gesamte Trump-Administration ticken wie Mattis, hätten die Deutschen kein Problem. Das Gespräch ist auf eine halbe Stunde angesetzt, dauert dann aber fast doppelt so lang. Mattis ist gut vorbereitet, er ist ein alter Nato-Mann, hat jahrelang in wichtigen Führungspositionen beim westlichen Bündnis gearbeitet. Ihm muss man die Vorzüge der Nato nicht erklären. Im Gegensatz zu seinem Chef, der den Nordatlantikpakt für "obsolet" hält.

Mattis drängt darauf, dass Berlin mehr leistet. Es gebe eine gewisse Ungeduld mit den Deutschen. Zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung sollen die Mitgliedstaaten für Verteidigung ausgeben. Deutschland liegt mit etwa 1,2 Prozent weit darunter, selbst wenn es seinen Wehretat in diesem Jahr um immerhin acht Prozent auf 37 Milliarden Euro erhöht hat. Zwei Prozent aber würden über 60 Milliarden bedeuten - im Moment eine völlig utopische Summe.

Die Deutschen verweisen darauf, dass sie dafür ihre militärischen Fähigkeiten im Gegensatz zu vielen Partnerländern komplett der Nato zur Verfügung stellen und außerdem viele Führungsfunktionen im Bündnis übernehmen. Mattis scheint das anzuerkennen. Der Minister und die deutsche Ministerin sind sich in vielen Punkten einig. Dass in Afghanistan die Truppenstärke eher erhöht als abgesenkt werden soll. Dass man gegenüber Russland darauf pochen soll, dass internationales Recht eingehalten wird. Dass man in Syrien ohne die Russen keine Fortschritte machen wird.

Mattis und von der Leyen vereinbaren, dass sie einen regelmäßigen "strategischen Dialog" führen werden. In der kommenden Woche sehen sie sich schon wieder, zuerst beim Brüsseler Gipfel der Nato-Verteidigungsminister, danach eröffnen sie gemeinsam die Münchner Sicherheitskonferenz.

Mattis sei der ruhige Fels in der Brandung, sagt ein Mann aus von der Leyens Team. Die Deutschen sind fast ein wenig verliebt in ihren neuen Kontakt. Wohl auch, weil Trump die Maßstäbe in den letzten Wochen so erschreckend abgesenkt hat. Setzt sich Mattis am Ende gegen den Präsidenten durch und wird zusammen mit Tillerson zum neuen außenpolitischen Gravitationszentrum, wäre das gut für die USA und gut für Europa, glaubt man im Verteidigungsministerium.

Und wenn nicht? Dann würden Albträume wahr.