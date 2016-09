US-Verteidigungsminister Pentagon will mehr als 100 Milliarden Dollar in Atomwaffen investieren

US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat angekündigt, massiv in den Ausbau und den Erhalt des amerikanischen Atomwaffenarsenals zu investieren. Konkret sollten in den nächsten fünf Jahren 108 Milliarden Dollar für das US-Nuklearwaffenarsenal ausgegeben werden. Das sagte Carter bei einem Besuch der Luftwaffenbasis Minot in North Dakota, wo die USA Teile ihrer Atomstreitkräfte stationiert haben. Details nannte er nicht.

Carter sagte, es beginne nun ein neuer Prozess, der den jahrzehntelangen Kurs der zu geringen Investitionen in Atomwaffen korrigieren solle. Auch 2016 sei für die Abschreckung potenzieller Feinde deren Wahrnehmung entscheidend, ob man handeln wolle und werde, sagte Carter. "Die nukleare Abschreckung der USA ist der Fels, auf dem unsere Sicherheit gebaut ist, und die wichtigste Aufgabe des Verteidigungsministeriums."

Carter sagte weiter: Zwar halte er das Szenario einer massiven Auseinandersetzung mit Atomwaffen wie aus Zeiten des Kalten Krieges für überkommen. Allerdings könnten Atomwaffen absichtlich in einem kleineren und immer noch beispiellosen Umfang eingesetzt werden, so der Pentagon-Chef. Das sei eine ernüchternde Tatsache. Carter sagte, eine solche Attacke, etwa von Russland oder Nordkorea ausgeführt, könne das Ziel haben, einen konventionell überlegenen Gegner aus dem Feld zu schlagen oder Alliierte in einer Krise zu spalten.

Ausdrücklich warnte Carter Nordkorea. Die Provokationen des Regimes seien nicht nur Grund für eine Aufrüstung der US-Alliierten in der Region. Nicht nur werde jeder Angriff auf Amerika zurückgeschlagen, sondern jedweder Benutzung nuklearer Waffen werde mit einer effektiven Reaktion begegnet.

Es war die erste Rede Carters, in der es zentral um Atomwaffen ging, seit der Politiker im Februar 2015 US-Verteidigungsminister wurde.