Parteitag der US-Demokraten Aufrichten und Ausrichten

Bevor die US-Demokraten über ihre Zukunft entscheiden, erhalten sie eine Nachricht aus ihrer Vergangenheit. "Kämpft weiter, verliert nicht den Glauben, und ich werde euch auf jedem Schritt begleiten", sagt Hillary Clinton in ihrer Videobotschaft, die die Partei pünktlich zum großen Finale des Wintertreffens am Samstag in Atlanta auf ihrer Website hochgeladen hat.

Seit dem 8. November vergangenen Jahres sind solche Botschaften der einstigen Präsidentschaftskandidatin rar geworden. Clinton hat sich nach der überraschenden Niederlage gegen Donald Trump zurückgezogen, nur selten meldet sie sich auf Twitter zu Wort, noch seltener sind ihre öffentlichen Auftritte. Zu groß war der Schock der Wahlnacht im November.

Wie Clinton hat auch die Partei gebraucht, um die Niederlage zu verkraften. Verarbeitet hat sie sie noch lange nicht. Die Partei steckt in einer tiefen Krise - dreieinhalb Monate sind zu kurz, um sie überwunden zu haben. Der Parteitag in Atlanta soll helfen. Dazu gehört es auch, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen: Wieso ging die Wahl verloren? War es ein Fehler, sich auf Clinton und das politische Establishment zu verlassen? Hat die Partei kein Gefühl für die Stimmung im Land, für die Sorgen und Wünsche der Mehrheit?

Parteiestablishment gegen Parteilinke

In den Wochen nach der Wahl war für solche Diskussion kaum Platz. Statt auf Auseinandersetzung setzten viele in der Partei auf Verdrängung. Doch nach und nach werden Meinungen laut, dass es ein Fehler war, Clinton zur Kandidatin zu küren und die Begeisterung für ihren internen Konkurrenten Bernie Sanders nicht ernster genommen zu haben. Die Einsicht kommt spät, aber sie ist notwendig.

Denn in Atlanta wollen die Demokraten den Blick eigentlich vor allem nach vorn richten: Sie wählen eine neue Parteiführung, sie brauchen eine neue Strategie, wie sie mit Trump und den Republikanern umgehen wollen - und sie müssen sich auf die anstehenden Wahlen vorbereiten.

Zwar hat der Parteichef in den USA traditionell eine weitaus weniger einflussreiche Rolle als zum Beispiel die Vorsitzenden in Deutschland. Angesichts der strategischen Neuausrichtung dürfte er jedoch in den kommenden Monaten und Jahren eine wichtige Rolle spielen. Acht Kandidaten stehen zur Wahl, entscheiden dürfte es sich am Ende zwischen Tom Perez und Keith Ellison - zwischen dem bürgerlichen Parteitraditionalisten und dem eher arbeiternahen Parteilinken.

AFP Thomas Perez (links), Keith Ellison

Der Sieger muss die Demokraten mit aufrichten und ihnen helfen, einen Umgang mit Trump zu finden. Die Partei scheint hin- und hergerissen: Arbeiten sie mit den Republikanern und dem Präsidenten zusammen, um möglichst viele Kompromisse zu erzielen und ihre Anliegen mit unterzubringen. Oder gehen sie in die bloße Opposition, indem sie alles von Trump blockieren - wie es viele Demonstranten von ihnen erwarten.

Bei ihrer Entscheidung steht die Partei unter Zeitdruck. Im kommenden Jahr werden bei den Midterm Elections ein Drittel der Senatoren, viele Gouverneure und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Bis dahin müssen die Demokraten definiert haben, wofür sie stehen.