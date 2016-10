Geiselnahme US-Entwicklungshelfer in Niger entführt

Im afrikanischen Land Niger ist nach offiziellen Angaben ein amerikanischer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation entführt worden. Bewaffnete Männer hätten das Haus des US-Bürgers in der Nacht überfallen und dabei zwei Wachleute getötet, sagte der Bürgermeister der Stadt Abalak, Ahmed Dilo. Die Entführer seien mit ihrem Opfer anschließend in einem Geländewagen in die Wüste Richtung Mali geflohen.

In Niger ist es bislang im Vergleich zum Nachbarland Mali selten zu Entführungen von Ausländern gekommen. In Mali versuchen islamistische Extremistengruppen, auf diese Weise Lösegeld oder politische Zugeständnisse zu erpressen.

Eine Sprecherin des US-Außenministeriums bestätigte die Nachricht der Entführung. Bislang gebe es keine Kenntnisse über die Hintergründe. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN wurde kurz nach Bekanntwerden der Tat die Militärpräsenz an der Grenze zwischen Niger und Mali erhöht.

Merkel verspricht mehr Engagement in Afrika

Erst vor wenigen Tagen hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die beiden Länder besucht. Niger ist das wichtigste Transitland für die Flüchtlingsströme von West- und Zentralafrika an die nordafrikanische Küste.

Für 2017 plant die Bundesregierung, in Mali und Niger einen Ausbau der bestehenden Programme, etwa die Mission Eucap zur Ausbildung von örtlichen Sicherheitskräften durch weitere Polizisten, zu verstärken.

Niger ist eines der ärmsten und rückständigsten Länder der Erde; daran haben auch die 800 Millionen Euro nichts geändert, die seit der Unabhängigkeit allein aus Deutschland an Entwicklungshilfe in das Land geflossen sind. Nach dem Human Development Index steht Niger auf Platz 188 der 188 Länder der Erde, das Durchschnittsalter liegt bei etwas über 15 Jahren, das Bevölkerungswachstum bei fast vier Prozent.