Streit über Ausweisungen US-Gericht stoppt Abschiebung von 100 Irakern

Die Ausweisung von rund 100 Irakern ist am Donnerstag von einem Gericht im US-Bundesstaat Michigan gestoppt worden. Denn viele der Betroffenen sind laut ihrer Anwälte Mitglieder einer katholischen Minderheit, die im Irak nach allgemeiner Erkenntnis brutal verfolgt wird. Politiker aus dem Bundestaat hatten deshalb einen Abschiebestopp gefordert.

Die Einwanderungsbehörden argumentieren, dass die meisten der festgenommenen Iraker unter anderem wegen Mordes, Vergewaltigung sowie Drogen- und Waffendelikten verurteilt sind.

Bezirksrichter Mark Goldsmith blockierte die Abschiebungen nun für mindestens zwei Wochen. Er will in dieser Zeit darüber entscheiden, ob er für den Fall zuständig ist. Das sieht die Regierung in Washington anders - sie sieht stattdessen Einwanderungs- und Berufungsgerichte am Zug.

Insgesamt waren vergangene Woche knapp 200 Iraker festgenommen worden. Die Regierung in Bagdad hatte den USA zuvor zugesagt, künftig mehr ausgewiesene Landsleute aufzunehmen. Dafür wurde der Irak von geplanten US-Einreisebeschränkungen für einige überwiegend muslimische Länder ausgenommen.

US-Präsident Donald Trump will schärfer gegen illegal Eingewanderte vorgehen, ist dabei aber immer wieder von der Justiz in seine Schranken gewiesen worden.