USA 29-Jährige Russin als Agentin angeklagt

Die US-Justizbehörden haben die Russin Marija B. in den USA beschuldigt, für die russische Regierung gearbeitet zu haben - ohne dies anzugeben. Am Sonntag war die russische Staatsbürgerin bereits in Washington festgenommen worden.

Nach geltendem US-Recht müssen sich ausländische Lobbyisten oder Diplomaten vor Beginn ihrer Tätigkeit in den USA beim Justizministerium melden. Die 29-Jährige habe von 2015 bis mindestens 2017 auf Weisung eines hochrangigen Mitglieds der russischen Regierung gehandelt, das später für die russische Zentralbank gearbeitet habe und von den US-Sanktionen gegen russische Offizielle erfasst sei, hieß es in einer Mitteilung des US-Justizministeriums.

Die Frau soll mit einem Studentenvisum in die USA eingereist und sich dort aufgehalten haben. Während ihres Aufenthalts soll sie Organisationen beeinflusst haben, die dann Einfluss auf die US-Politik ausübten. Dabei soll sie die Interessen der russischen Regierung vertreten haben.

Das FBI hatte in ihrem Fall ermittelt. Als Höchststrafe könnten Marija B. fünf Jahre Haft drohen.