US-Kohleindustrie Der Krieg der Verena Owen

Sierra Club Verena Owen gegen die US-Kohleindustrie: Die Berlinerin hat ganze Landstriche von der West- bis zur Ostküste gegen die Kohlekraftwerke aufgestachelt.

Das Herz des Widerstands trifft sich jeden zweiten Mittwoch in einer Episkopalkirche in Waukegan, einer Stadt am Michigansee im US-Bundesstaat Illinois. Waukegan stammt aus der Sprache der Potawatomi und bedeutet "kleine Festung". Aktivisten planen hier den nächsten Schlag gegen die US-Kohleindustrie und gegen NRG, einen der größten Energieversorger des Landes und Betreiber des örtlichen Kohlekraftwerks.

Ein eisiger Wind weht, als der Lockenkopf von Verena Owen aus einem Toyota Camry Hybrid auftaucht. In der Kirchenbibliothek trifft die 59-Jährige auf fünf Mitstreiter, darunter ein Stadtrat und eine Pastorin. "Dieses Kohlekraftwerk, das mache ich zu", presst Owen mit leiser Stimme heraus. "Den Rest der Bagage auch. Das können wir, das machen wir, das müssen wir machen."

In zwei Tagen wird NRG sein Aktionärstreffen in Philadelphia abhalten und die Gruppe will dort den neuen Konzernchef Mauricio Gutierrez unter Druck setzen. Vermutlich kennt Gutierrez seine größte Gegnerin nicht, eigentlich muss man von Feindin sprechen. Denn es geht hier um einen Krieg, Owens Krieg gegen die Kohle.

Owen hat Gutierrez' Lebenslauf studiert, sein Foto ausgedruckt, ein Dossier angelegt, wie ein Ermittler. Bisher kennt sie ihn nur von den vierteljährlichen Telefonschalten, seinen mexikanischen Akzent, den sie sich noch zu Nutze machen soll. Auch einen NRG-Vorstand, der Pastor ist, macht Owen als Angriffspunkt aus - auf ihn wird die Pastorin aus der Runde angesetzt. Zum Aktionärstreffen soll sie ihre schwarze Dienstrobe tragen, sagt Owen, das erhöhe ihre Chancen, in den Raum zu kommen.