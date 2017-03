US-Kongress Abstimmung verpasst - Republikaner bricht in Tränen aus

Für Justin Amash war es ein schwarzer Freitag. Der US-Kongressabgeordnete ist einem Bericht des Magazins "Politico" zufolge in Tränen ausgebrochen, nachdem er eine Abstimmung verpasst hatte. Hintergrund des emotionalen Ausbruchs: Der Republikaner aus dem Bundesstaat Michigan hatte seinen Wählern versprochen, an jeder einzelnen Abstimmung teilzunehmen.

Das hatte Amash auch tatsächlich eingehalten, seit er 2011 erstmals im Kongress saß. 4289 Mal stimmte er ab und erklärte seinen Wählern den Grund für jedes einzelne Votum auf Facebook. Auf diese Serie sei er auch durchaus stolz gewesen und habe in Kongresskreisen mit seinem "perfekten" Abstimmungsverhalten geprahlt. Damit ist es nun vorbei.

Am Freitag ließ sich Amash, der öffentlich scharfe Kritik an der Trump-Regierung geäußert hat, gerade von Reportern auf dem Flur des Abgeordnetenhauses interviewen, als ihm plötzlich einfiel: "Die Abstimmung." Laut "Politico" sei Amash zum Sitzungssaal gesprintet und habe noch vergeblich versucht, mit seiner Karte die Stimme abzugeben. Auch der Versuch, bei der Versammlungsleitung eine Ausnahmereglung zu erwirken, scheiterte. Daraufhin sei der 36-Jährige im Saal in Tränen ausgebrochen. Bei seinen Wählern entschuldigte er sich per Twitter.

Eine wirklich spektakuläre Abstimmung hat Amash im Übrigen nicht verpasst: Es ging es um eine Anpassung des Gesetzes für Sammelklagen.