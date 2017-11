Kampf gegen Terrormiliz "IS" im Irak US-Luftkrieg fordert offenbar mehr zivile Opfer

Die irakische Stadt Mossul ist gefallen, auch die syrische Stadt Rakka ist nicht mehr in der Hand der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Dschihadisten haben ihr sogenanntes Kalifat fast vollständig verloren. Die irakische Armee eroberte nach eigenen Angaben am Freitagmorgen nun die letzte Stadt, die der IS im Zweistromland noch gehalten hat: Rawa, ein kleiner Ort im Euphrat-Tal in der Wüstenprovinz Anbar.

Der Kampf der von den USA geführten Anti-IS-Allianz gegen die Extremisten war brutal, besonders in deren Hochburgen Mossul und Rakka. Der für den Kampf gegen den IS zuständige US-General Stephen J. Townsend sagte der "New York Times" unlängst, die Schlacht um Mossul sei der härteste Kampf gewesen, den er in seiner 35-jährigen Laufbahn erlebt habe.

"Es war wie Faludscha auf Steroiden", sagte er - ein Verweis auf die im Winter 2004 gegen Dschihadisten durchgeführte Operation "Phantom Fury", die als erbittertste Schlacht gilt, die US-Marines seit dem Vietnamkrieg geführt haben.

Die aktuellen Bodenangriffe wurden stets begleitet von massiven US-Luftschlägen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Donald Trump, damals noch im Präsidentschaftswahlkampf, angekündigt, die Offensive massiv ausweiten zu wollen. "Wir führen einen politisch korrekten Krieg gegen den IS. Wir müssen die Familien der Terroristen ausschalten. Wir müssen sie in Grund und Boden bomben", sagte er. Und hielt Wort. Die Folge: Ein drastischer Anstieg der Zahl ziviler Todesopfer.

Achtzehn Monate Recherche

Und das, obwohl die Militärs - unter Trump, ebenso wie unter seinem Amtsvorgänger Barack Obama - behaupten, der mehrheitlich von der Al-Udeid-Luftstreitkräftebasis im Emirat Katar koordinierte Luftkrieg gegen den IS sei so präzise wie kaum ein anderer je zuvor. In Zahlen: Bei rund 14.000 Angriffen im Irak seien nur 89 Zivilisten ums Leben gekommen. Daraus folgt: ein toter Zivilist bei 157 Angriffen.

Nun berichtet das "New York Times Magazine" jedoch, dass die sogenannten Kollateralschäden durch die Angriffe der Kampfjets auf den IS im Irak in den vergangenen drei Jahren weit größer sind, als bislang offiziell von Washington beziffert.

Nach einer aufwendigen, achtzehnmonatigen Recherche, die von April 2016 bis Juni 2017 auch im Irak durchgeführt wurde, und für die Hunderte Augenzeugen, Überlebende und lokale Behörden sowie US-Offizielle befragt wurden, kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass bei jedem fünften Angriff ein Zivilist getötet werde, die Zahl der zivilen Opfer sei demnach 31-mal so hoch wie angegeben.

Die Diskrepanz zwischen den offiziellen Zahlen und den Rechercheergebnissen ist derart groß, dass die Autoren den US-Luftkrieg im Irak als so intransparent wie keinen anderen in der jüngeren amerikanischen Geschichte bezeichnen.

15.000 Dollar "Entschädigung"

Die Gründe für die ungenauen Bombardements sollen unter anderem veraltete oder ungenaue Geheimdienstinformationen sein, die ausschlaggebend für die Zielvorgabe der Bomber sind.

So etwa im Fall des 56-jährigen Basim Razzo aus Mossul, der fast seine gesamte Familie durch ein Bombardement im September 2015 verlor und den die Autoren porträtieren. Die US-Armee hielt sein Privatgrundstück, auf dem das Haus Razzos und das seines Bruders stand, nach einer Auswertung von Drohnenvideos für eine Autobombenfabrik - und schlug zu.

Er überlebte schwer verletzt, seine Frau und seine Tochter sowie weitere nahe Verwandte wurden getötet. Razzo schaffte es, aus dem seinerzeit vom IS kontrollierten Mossul ausreisen zu dürfen und konnte in der Türkei von Spezialisten behandelt werden. Seither kämpfte er mit Hilfe von Verwandten und Unterstützern in den USA - wo er selbst lange gelebt hatte - darum, eine Antwort vom US-Militär zu erhalten, warum sein Haus angegriffen wurde.

Anders als viele anderen gelang es ihm, ein Treffen mit Vertretern des US-Militärs in Erbil zu bekommen. Das Ergebnis: eine Entschuldigung und ein Angebot von 15.000 Dollar als "Entschädigung". Razzo lehnte ab.