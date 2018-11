Frühe Abstimmung bei Midterms In Texas wählten bereits jetzt mehr Leute als 2014 insgesamt

Fast 4,9 Millionen Menschen in Texas nutzten laut Datenerfassungen des US-Bundesstaates bereits die vorzeitige Abstimmungsperiode, um an den Midterm-Wahlen teilzunehmen. Die abgegebenen Stimmen in den 30 größten Bezirken übersteigen bereits jetzt die Stimmen aller Wähler, die 2014 insgesamt in Texas an den Midterm-Wahlen teilgenommen haben.

2014 wählten dort insgesamt 4,7 Millionen Menschen bei den Kongress- und Gouverneurswahlen, den sogenannten "Midterms". Die diesjährige Wahl findet am 6. November statt. Wähler konnten jedoch schon vorzeitig abstimmen. Diese Abstimmungsperiode in Texas endete am Freitag.

Die Midterm-Wahlen 2018 gelten als besonders wichtig: Bisher haben die Republikaner sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit. Sollte sich dies ändern, kann Trump nicht mehr so durchregieren wie bisher.

Texas gilt allgemein als konservativer Bundesstaat, doch hier könnte der Demokrat Beto O'Rourke dem alteingesessenen Republikaner Ted Cruz gefährlich werden. O'Rourke wäre der erste demokratische Senator für Texas seit 1994. Beide Kandidaten sagten, dass eine starke Wahlbeteiligung ihnen nützen würde.