Philippinensee US-Militärflugzeug stürzt vor Japan ins Meer

Ein US-Armeeflugzeug mit elf Menschen an Bord ist in die Philippinensee gestürzt. Die Transportmaschine der US-Marine sei auf dem Weg zu einem Flugzeugträger südöstlich von der japanischen Stadt Okinawa verunglückt, teilte das Militär mit. Acht Menschen hätten bislang von Rettungsteams geborgen werden können, erklärte das japanische Verteidigungsministerium in Tokio.

Vom Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" aus lief laut dem US-Militär eine Such- und Rettungsaktion. Die Ursache des Unglücks war demnach noch unklar. Japans Verteidigungsminister Itsunori Onodera sagte vor Journalisten, in einem ersten Bericht der US-Armee sei von einer Motorpanne als Unglücksursache die Rede gewesen.

Das US-Militär hat in Japan und Südkorea Zehntausende Soldaten stationiert. In den vergangenen Monaten ereigneten sich mehrere Unfälle mit amerikanischen Armeeschiffen. Im August wurden zehn US-Seeleute beim Zusammenstoß ihres Zerstörers "USS John S. McCain" mit einem Öltanker vor der Küste von Singapur getötet. Mitte Juni starben zehn Seeleute bei der Kollision ihres Zerstörers "USS Fitzgerald" mit einem Containerschiff vor der japanischen Küste.