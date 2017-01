US-Newsblog Merkel hat Trump-Interview mit "Interesse gelesen"

Mit Spannung wird die Antrittsrede vom künftigen US-Präsidenten am Freitag erwartet. Denn bisher hielt sich Donald Trump insbesondere bei den Schwerpunkten seiner Außenpolitik ziemlich bedeckt. Umso mehr Beachtung fand sein erstes Interview mit zwei europäischen Zeitungen - der britischen "Times" und der deutschen "Bild"-Zeitung. In dem gemeinsamen Gespräch mit den beiden Blättern kritisiert der Republikaner Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik und bezeichnet die Nato als "obsolet". (lesen Sie hier eine Analyse des Interviews).

12.27 Uhr

Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Aussagen von Donald Trump reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe das Interview mit Interesse gelesen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Positionen der Kanzlerin zur Flüchtlingspolitik, zur Europäischen Union und zur transatlantischen Partnerschaft seien bekannt. "Nun warten wir, wie es sich gehört, die Amtseinführung des Präsidenten Trump ab und werden dann mit der neuen Regierung eng zusammenarbeiten", sagte Seibert.

Es sei falsch, "jede Bemerkung in diesem Interview oder anderswo per Twitter so auf die Goldwaage zu legen, dass wir dem immer hinterherlaufen und sofort reagieren", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Man orientierte sich an Aussagen aus dem Interview, aber auch an anderen Aussagen Trumps. "Was da für ein Bild entsteht, ist vorsichtig gesagt widersprüchlich."

Die Drohungen gegen deutsche Autohersteller wollte die Bundesregierung nicht direkt kommentieren. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, für alle handelspolitischen Schutzinstrumente gälten die Vorgaben der Welthandelsorganisation WTO. Trump hatte in der "Bild"-Zeitung den deutschen Autobauern hohe Einfuhrzölle angedroht.

10.40 Uhr

"Bild"-Herausgeber Kai Diekmann hat sich erstaunt über das Arbeitszimmer von Donald Trump in New York gezeigt. Ihn habe "überrascht, wie bescheiden sein Büro ist, von dem aus er den Machtübergang organisiert", sagte Diekmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" nach seinem Interview mit Trump.

AP Donald Trump in seinem Büro im Trump Tower

"Sein Büro im 26. Stock ist sehr überschaubar und unglaublich überfüllt. Überall liegen Bücher und Fotos, es stehen Pokale und Souvenirs herum, vor allem Sportmemorabilien wie Baseball-Helme." Die einzige sichtbare Veränderung sei, dass der Secret Service Panzerglasscheiben vor die große Fensterfront des Trump Tower montiert habe.

Diekmann bezeichnete das Gespräch mit Trump als "das ungewöhnlichste Interview", das er je geführt habe. "Denn die Aussagen kommen nicht feingeschliffen aus der Waschmaschine, nachdem sich noch etliche Kommunikationsberater über sie gebeugt haben." Es gebe bei Trump "keine Formelsprache wie sonst oft üblich".

08.15 Uhr

In der EU und bei der Nato sorgen Interview-Äußerungen von Donald Trump für Unruhe. Dass Trump die Nato als obsolet erachte, sei bei der Nato mit Besorgnis aufgenommen worden, sagte BundesaußenministerFrank-Walter Steinmeier nach einem Gespräch mit Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. "Wir müssen sehen, was daraus für die amerikanische Politik folgt."

DPA Frank-Walter Steinmeier

Mit Blick auf die EU sprach Steinmeier die Äußerungen Trumps zu möglichen Strafzöllen auf importierte Autos an. "Wir gehen davon aus, dass unser amerikanischer Partner sich auch weiterhin an die völkerrechtlichen Verpflichtungen und WTO-Regelungen hält", sagte Steinmeier. Die WTO ist die Welthandelsorganisation.

Trump hatte in dem Interview über deutsche Autobauer gesagt: "Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen."