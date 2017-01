US-Newsblog Chinesische Staatsmedien warnen USA vor "verheerender Konfrontation"

11.11 Uhr

Die Stimmung ist angespannt zwischen Donald Trumps Team und CNN. Der US-Sender hatte gemeldet, die Geheimdienste hätten Trump die Zusammenfassung eines Berichts vorgelegt. Daraus gehe hervor, dass Russland allem Anschein nach belastendes Material über ihn besitze, um ihn zu erpressen. Trump bestreitet den Inhalt des Papiers. Auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch verweigerte er einem CNN-Reporter eine Frage. Der Sender sei "fake news", so Trump.

Nun hat sich die Wahlkampfchefin des künftigen Präsidenten, Kellyann Conway, CNN gestellt. In einem denkwürdigen Interview versuchte Moderator Anderson Cooper eine Antwort auf seine Frage zu bekommen, wieso CNN mit dem Bericht gegen journalistische Standards verstoßen haben soll.

CNN habe Unwahrheiten verbreitet, sagte Conway. Ob sich die Zusammenfassung des Dossiers also nicht in den Unterlagen der Geheimdienste für Trump befunden habe, wollte der Moderator wissen. Das könne sie nicht sagen, erwiderte Conway, schließlich sei sie nicht dabei gewesen. Warum sie dann von "fake news" spreche, fragte Cooper daraufhin. Eine konkrete Antwort bekam er nicht.

09.34 Uhr

Der designierte US-Außenminister Rex Tillerson will gegenüber China Härte zeigen - in chinesischen Staatsmedien hat das wütende Reaktionen hervorgerufen. Sollte Tillerson seine Ankündigungen in Taten umsetzen, steuere er auf eine "verheerende Konfrontation zwischen China und den USA" zu, schrieb die Staatszeitung "China Daily" am Freitag. Die als nationalistisch geltende "Global Times" warnte in ihrem Leitartikel vor einer nuklearen Auseinandersetzung beider Supermächte.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte sich wiederholt sehr kritisch über China geäußert. Der von Trump für den Posten des Außenministers nominierte Tillerson hatte während einer Senatsanhörung gegen China im Territorialstreit im Südchinesischen Meer Partei ergriffen. Peking eigne sich Gebiete an, die China "nicht rechtmäßig" gehörten, sagte der langjährige Chef des Ölkonzerns ExxonMobil.

08.13 Uhr

Zuschauer des US-Parlamentsfernsehens haben anstelle des üblichen Programms am Donnerstag zeitweise den russischen Staatssender Russia Today (RT) zu sehen bekommen. "Heute Nachmittag wurde die Internetübertragung von C-SPAN kurzzeitig durch ein Programm von RT unterbrochen", teilte der Parlamentskanal C-SPAN in Washington mit. Das Problem sei mutmaßlich auf einen internen Softwarefehler des US-Senders zurückzuführen.

Die Online-Übertragung aus dem Parlament wurde unterbrochen, als um 14.30 Uhr Ortszeit die Abgeordnete Maxine Waters im Repräsentantenhaus über die US-Börsenaufsicht SEC sprach. Für etwa zehn Minuten wurde stattdessen das Programm von RT gezeigt. Der englischsprachige Sender gilt als Vehikel Moskaus, um die russische Sichtweise auf das Weltgeschehen zu verbreiten.

03.40 Uhr

Der scheidende US-Präsident Barack Obama beendet eine Regelung, durch die kubanische Bootsflüchtlinge Asyl in den USA beantragen konnten. Ab sofort würden kubanische Staatsangehörige, die illegal einreisten und nicht unter humanitären Schutz fielen, zurückgeschickt, teilte Obama mit. "Damit behandeln wir Migranten aus Kuba genauso wie Migranten aus anderen Ländern." Es sei ein Schritt, um die Beziehungen zu Kuba zu normalisieren.

Nach der als "Wet foot, dry foot" bekannt gewordenen Politik durften Bootsflüchtlinge, die trockenen Fußes US-Territorium betreten, dort Asyl beantragen. Wurden die ohne Papiere einreisenden Migranten hingegen auf dem Wasser aufgegriffen, schicken die US-Behörden sie nach Kuba zurück. Die Regelung stammte aus dem Jahr 1995. Kuba hatte sie immer wieder kritisiert. Beide Länder hatten Ende 2014 völlig überraschend eine Wende in ihrem jahrzehntelang zerrütteten Verhältnis eingeleitet.