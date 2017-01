+++ US-Newsblog +++ Trump nimmt Briten mit Doppelpass von Einreiseverbot aus

11:45 Uhr

US-Botschaft Berlin wendet sich an Betroffene

Staatsbürger der sieben vom Einreiseverbot in die USA betroffenen Länder werden derzeit nicht in die US-Botschaft in Berlin gelassen. Das teilte die Botschaft mit. Die Betroffenen sollten derzeit keine Termine vereinbaren oder wahrnehmen und keinerlei Visagebühren zahlen. Wegen des von US-Präsident Donald Trump erlassenen Dekrets ist die Ausstellung von Visa für Staatsbürger der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres ausgesetzt.

Dringende Mitteilung: Dekret zum Schutz der Nation vor terroristischen Angriffen durch ausländische Staatsbürger: https://t.co/qCS1EIO9Y4 — US-Botschaft Berlin (@usbotschaft) 30. Januar 2017

11:40 Uhr

Briten mit doppelter Staatsangehörigkeit dürfen in die USA einreisen

Das US-Einreiseverbot für Staatsangehörige aus dem Irak, Iran, Syrien, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen sorgt weiter für Kritik und Irritationen. Das britische Außenministerium hat nun mitgeteilt, dass Briten mit doppelter Staatsangehörigkeit von einem der Länder nicht von der Regelung betroffen sind - wenn sie aus Großbritannien oder einem anderen Land, das nicht auf der Liste steht, in die USA einreisen. Einzig doppelte Staatsbürger, die aus einem der sieben Länder einreisen, könnten extra kontrolliert werden, heißt es in der Mitteilung des Außenministeriums. Laut der britischen BBC sind auch Kanadier mit doppelter Staatsangehörigkeit von der umstrittenen Regelung ausgenommen.

11:10 Uhr

Seehofer kritisiert Trumps Einreiseverbot

Am Wochenende war Horst Seehofer noch voll des Lobes für Donald Trump. In einem Interview schwärmte der CSU-Chef, Trump setze "mit Konsequenz und Geschwindigkeit" seine Wahlversprechen Punkt für Punkt um. Nun hat Seehofer das Einreiseverbot für viele Muslime und Staatsangehörige kritisiert. "Ich halte diese Entscheidung - es gibt ein paar andere auch - nicht für richtig", sagte Seehofer vor einer CSU-Vorstandssitzung. Gleichzeitig bekräftigte er, dass er "zu 100 Prozent" hinter allem stehe, was er in einem Interview über Trump gesagt habe. Zu dem Zeitpunkt sei von dem Einreiseverbot auch noch keine Rede gewesen.