+++ US-Newsblog +++ Trump hält an umstrittenen FBI-Chef fest

16.21 Uhr

Trump hält an FBI-Chef Comey fest

Unter dem neuen US-Präsidenten wird es wohl keinen Wechsel an der Spitze des FBI geben. Donald Trump wolle an James Comey als Direktor der zentralen Sicherheitsbehörde festhalten, berichten die "New York Times" und "Washington Post" übereinstimmend. Die Personalie hat einen Beigeschmack: Kritiker werfen Comey vor, im Wahlkampf eine entscheidende Rolle gespielt zu haben.

Der 56-Jährige - selbst Republikaner - hatte elf Tage vor der Wahl dem Kongress mitgeteilt, dass seine Fahnder erneut auf E-Mails gestoßen seien, die für die Ermittlungen der Affäre rund um den privaten Server von Hillary Clinton "relevant" sein könnten. Zwei Tage vor der Wahl stellte Comey dann klar, dass es keine Hinweise auf eine strafbare Handlung Clintons gebe. Hinzu kommt, dass Comeys Behörde im Umfeld Trumps wegen etwaiger Verstrickungen in eine mögliche Wahlbeeinflussung Russlands ermittelt.