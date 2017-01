+++ US-Newsblog +++ Pentagon fordert Reiseerlaubnis für irakische Kämpfer

11.10 Uhr

Verteidigungsministerium fordert Ausnahmen für irakische Kämpfer

Das US-Verteidigungsministerium hat mit Blick auf den umstrittenen Einreisestopp eine Ausnahmeregelung für Iraker gefordert, die die US-Armee im Irak-Einsatz unterstützt haben. Diese hätten "große Gefahren für sich selbst" in Kauf genommen, um die US-Streitkräfte etwa als Kämpfer oder Dolmetscher zu unterstützen, sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis in Washington.

Das Ministerium wolle deshalb ein Liste mit den Namen der Betroffenen erstellen, die von dem Einreisestopp ausgenommen werden sollten, sagte der Sprecher. "Wir wollen sicherstellen, dass die Namen derjenigen, die tatkräftig ihre Bereitschaft demonstriert haben, mit uns zu kämpfen und uns zu unterstützen, bekannt sind."

Der Pentagon-Sprecher räumte ein, dass es im Ministerium noch Unklarheit im Umgang mit dem Präsidentendekret zu dem Einreisestopp gebe. Offene Fragen gibt es auch zum Status irakischer Kampfpiloten, die derzeit auf einer US-Luftwaffenbasis in Arizona ausgebildet werden.

9.20 Uhr

Sportler sollen Sondergenehmigung erhalten

Sportler und Funktionäre, die aus den vom US-Einreiseverbot betroffenen Ländern stammen, sollen Ausnahmegenehmigungen für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen in den USA erhalten. Die US-Regierung habe angekündigt, in dieser Frage mit dem Nationalen Olympischen Komitee der USA (USOC) zusammenzuarbeiten, teilte das USOC mit. Das von US-Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot betrifft 90 Tage lang Menschen aus den mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen. Flüchtlinge aus aller Welt sind für 120 Tage aus den USA ausgesperrt, jene aus Syrien auf unbestimmte Zeit.

Mit Los Angeles als Kandidat bewirbt sich das USOC derzeit um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024. Mitbewerber sind Paris und Budapest.

6.30 Uhr

Briten wollen Staatsbesuch von Trump verhindern

In vielen britischen Städten haben am Montagabend Zehntausende Menschen gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Auf Schildern und Bannern forderten sie Premierministerin Theresa May auf, sich deutlicher vor allem von dem umstrittenen Einreise-Dekret zu distanzieren. Mehr als eine Million Menschen unterzeichneten eine Onlinepetition gegen den Staatsbesuch von Donald Trump in Großbritannien. Dem US-Präsidenten solle die Einreise nach Großbritannien erlaubt werden, allerdings solle er nicht zu einem offiziellen Staatsbesuch eingeladen werden - um die Queen nicht in Verlegenheit zu bringen, heißt es in der Petition.

Queen Elizabeth II. hat Donald Trump zuvor zum Staatsbesuch eingeladen. Aus Sicht der Unterzeichner sollte Trump wegen seiner Frauenfeindlichkeit und seines Benehmens nicht von der Queen empfangen und während seiner Amtszeit nicht zu einem Staatsbesuch eingeladen werden.