Wahlkampf an US-Grenze Trump will 15.000 Soldaten an mexikanische Grenze schicken

US-Präsident Trump nutzt den Flüchtlingskonvoi aus Mittelamerika, um Wahlkampf zu machen. An die Südgrenze der USA will er doppelt so viele Soldaten senden wie vom Pentagon zuletzt angegeben.