US-Präsident in der Krise Die Höllenwoche des Donald Trump

Vor knapp einer Woche, am Sonntag, dem 14. Mai, spielte Donald Trump eine Partie Golf in seinem Club in Sterling, Virginia. Hinter ihm lag eine Woche, die zu den schlimmsten in seiner bisherigen kurzen Amtszeit gehört: Offenbar im Affekt, weil er sich über dessen verweigerte Loyalität ärgerte, hatte Trump FBI-Direktor James Comey gefeuert. Offizieller Grund: Comeys fragwürdiges Handling der E-Mail-Affäre Hillary Clintons kurz vor der US-Präsidentschaftswahl. Auslöser, angeblich: ein Memo des Vize-Justizministers Rod Rosenstein.

Diese Erzählung zerstörte der Präsident allerdings schnell selbst: Er hätte Comey sowieso gefeuert, auch ohne Rosensteins Empfehlung, verkündete Trump in einem TV-Interview. Er habe dabei auch an diese Russland-Sache gedacht, fügte er hinzu. Comeys Behörde, pikant genug, ist gerade mit der Ermittlung beschäftigt, inwieweit Trumps Berater, wenn nicht er selbst, im Vorwege der US-Präsidentschaftswahl kompromittierende Kontakte zu Russland gepflegt haben. Im Fokus: Trumps ehemaliger Sicherheitsberater Michael Flynn, der im Februar gehen musste, weil er über seine Gespräche mit dem russischen Botschafter die Unwahrheit gesagt hatte.

Die Presse zog angesichts des Comey-Rauswurfs Vergleiche zu Richard Nixon und seinem willkürlich-erratischen Verhalten in der Watergate-Affäre Anfang der Siebziger, die zum Rücktritt des Präsidenten führte. Inmitten des Tumults traf sich Trump dann ausgerechnet mit dem damaligen Nixon-Minister Henry Kissinger - und mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow.

Als der "New York Times"-Autor David Brooks wenige Tage später einen zwischen Frustration und Fassungslosigkeit schwankenden Kommentar mit dem Titel "When the World is led by a child" veröffentlichte, dachte man, dass es schlimmer kaum kommen könnte für Donald Trump. Doch dann begann eine Woche, in der es tatsächlich noch bizarrer wurde.

Montag, 15. Mai

Die "Washington Post" enthüllt, dass Trump beim Treffen mit Lawrow, bei dem auch der russische Botschafter Sergej Kislyak anwesend war, streng geheime Informationen weitergegeben hat. Wie die "New York Times" und das "Wall Street Journal" bald darauf melden, sollen die sensiblen Informationen über die Terror-Miliz IS ausgerechnet aus israelischen Geheimdienstquellen stammen. Brisant genug: Bereits im Januar hatten israelische Medien berichtet, Vertreter der US-Sicherheitsbehörden hätten ihren Kollegen aus Israel empfohlen, bei der Weitergabe von Informationen nach Washington vorsichtig zu sein - wegen Trumps guter Beziehungen zu Russland und der Befürchtung, der US-Präsident könnte das Top-Secret-Material an Moskau weitergeben. Genau das war nun offenbar passiert. Im Gegensatz zu Russland ist Israel ein enger Verbündeter der USA.

Der Polit-Blog "Politico" veröffentlichte außerdem eine Geschichte über Trumps Stabschef Reince Priebus, der offenbar viel Mühe damit hat, zu verhindern, dass alle möglichen Leute, befugte wie unbefugte, ins Oval Office marschieren und dem Präsidenten Fake-News-Stories und Fehlinformationen auf den Schreibtisch zu legen, die dieser dann aufgreife und in politische Entscheidungen einfließen lässt.

Dienstag, 16. Mai

Das Weiße Haus dementiert wort- und windungsreich den Geheimnisverrat, nur der Chef mag nicht mitziehen. Trump twittert, er habe das "absolute Recht", Informationen an Russland weiterzugeben, und gibt damit zu, was seine Mitarbeiter vorher abstritten.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Der US-Präsident kann rein rechtlich tatsächlich Geheimnisse nach Belieben ausplaudern. Allerdings stellt sich die Frage, ob das besonders klug ist, wenn darunter um die ohnehin nicht einfachen Beziehungen zu Israel leiden könnten. Blamiert stehen nun vor allem Trumps Sprecher da, die versuchen, für den Chef die Kohlen aus dem Feuer zu holen, während dieser fleißig Briketts nachlegt und in der Glut herumspringt.

Später am Tag trifft sich Trump im Oval Office mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Keine besonderen Vorkommnisse bei dem Gespräch, allerdings kommt es danach vor der türkischen Botschaft in Washington zu einem Handgemenge zwischen Erdogans Bodyguards und einer Gruppe von Demonstranten, das möglicherweise von den Sicherheitsleuten provoziert wurde. Es gibt mehrere Verletzte. Aber kein Statement vom Weißen Haus.

Am Abend dann eine neue Nachricht zur Comey-Affäre: Die "New York Times" und andere Medien berichten, dass der entlassene FBI-Chef Aufzeichnungen seiner Unterhaltungen mit Trump angefertigt hat, aus denen hervorgehe, dass Trump Comey nahegelegt habe, die Untersuchungen bezüglich Trumps Ex-Berater Michael Flynn und dessen Kontakten zu Russland fallen zu lassen.

Und dann kündigte auch noch der Polit-Filmer Michael Moore ("Fahrenheit 9/11") an, eine seiner berüchtigten Dokumentationen über Trump drehen zu wollen.

Mittwoch, 17. Mai

Mehr Fallout aus der Comey-Krise: Der von Trump düpierte Vize-Justizminister Rod Rosenstein benennt den ehemaligen FBI-Direktor Robert S. Mueller III als Sonderermittler, um Licht in die Verwicklungen des Trump-Teams mit Russland zu bringen. Mueller gilt als unabhängig und wird seine Untersuchungen abseits des Justizministeriums durchführen.

Als Sonderermittler hat Mueller prinzipiell auch die Befugnis, Klage gegen Mitglieder der Regierung oder des ehemaligen Kampagnenstabs einzureichen. Trump selbst erfährt erst kurz vor der Veröffentlichung der Personalie davon. Sollte sein Ziel gewesen sein, mit dem Rauswurf James Comeys die Kontrolle über die Ermittlungen zu erlangen, wenn nicht gar ihre Unterbindung zu erwirken, dann hat er das genaue Gegenteil erreicht.

Nebenbei: Hat Trump wirklich eine Rede aus der Kino-Komödie "Natürlich blond" kopiert?

Donnerstag, 18. Mai

Ein enger Freund von James Comey berichtet der "New York Times" , wie besorgt der FBI-Chef über die grenzverletzende Art und Weise gewesen sei, mit der Trump versucht habe, Druck auf die Behörde ausgeübt habe, um die Ermittlungen bezüglich der Russland-Vebindungen Flynns zu beeinflussen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von 18 Kontakten des Trump-Wahlkampfteams zu russischen Interessenvertretern, die nicht öffentlich gemacht wurden.

Vize-Justizminister Rod Rosenstein gibt in einem nicht-öffentlichen Senats-Hearing zu, schon vor Verfassen seines Memos von der Entlassung Comeys als FBI-Chef gewusst zu haben, berichten mehrere Teilnehmer der Sitzung.

Trump selbst bestreitet weiterhin, dass es während des Wahlkampfs geheime Absprachen mit der Regierung in Moskau gegeben habe und meint, dass die Einsetzung von Sonderermittler Mueller den USA schade. "Denn es zeigt, dass wir ein geteiltes, durcheinandergeratenes, nicht geeintes Land sind", sagt er laut CNN.

Freitag, 19. Mai

Die "New York Times" enthüllt weitere Details aus dem Treffen zwischen Lawrow und Trump im Weißen Haus. Demnach habe Trump den frisch gefeuerten FBI-Chef Comey als "Spinner" ("nut job") bezeichnet und sich damit gebrüstet, sich durch die Entlassung Comeys von "großem Druck" befreit habe, was die Russland-Ermittlungen betrifft. Ein Trugschluss, wie sich wenige Tage später herausstellt. Das Weiße Haus dementiert den Bericht nicht. Immerhin reicht Lawrow ein Dementi nach: "Wir haben dieses Thema überhaupt nicht berührt."

Die "Washington Post" findet heraus, dass offenbar ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses, also ein enger Berater Trumps, Subjekt der aktuellen FBI-Ermittlungen ist. Der Polit-Blog McClatchy berichtet unterdessen, Rosenstein habe den Kongress davon unterrichtet, dass sich die Ermittlungen von Sonderberater Mueller auch damit beschäftigen werden, ob es aktive Bemühungen gegeben habe, Kontakte zu Russland zu vertuschen.

Währenddessen brach Donald Trump zu seiner ersten Auslandsreise auf. Der neuntägige Trip führt ihn nach Saudi-Arabien, Israel samt West Bank, in den Vatikan, nach Brüssel und zum G-7-Gipfel nach Sizilien. Lesen Sie hier unsere Berichterstattung im Live-Blog.