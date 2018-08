Stimmungstest für Trump Fünf Lehren aus den US-Vorwahlen

Manchmal lässt die Gerechtigkeit auf sich warten. Vor vier Jahren wurde in Ferguson im US-Bundesstaat Missouri der schwarze Teenager Mike Brown von einem weißen Polizisten erschossen. Es gab schwere Unruhen, der Beamte verlor seinen Job, behielt aber seine Freiheit: Bezirksstaatsanwalt Bob McCulloch klagte ihn nicht an.

Die Menschen in dem Vorort von St. Louis haben das nicht vergessen. Zwei Tage vor Browns viertem Todestag unterlag McCullouch - ein weißer Demokrat, der seit 1991 amtiert - nun bei den kommunalen Vorwahlen erstmals einem Gegenkandidaten: Der schwarze Stadtrat Wesley Bell schlug ihn mit 57 Prozent.

Bell hat den Posten damit so gut wie sicher, da bei den November-Wahlen kein Republikaner gegen ihn antritt. "Die Macht des Volkes hat Wirkung", twitterte DeRay Mckesson, einer der damaligen Protestführer von Ferguson. "#ByeBob."

Shout-out to all of the activist and organizers who led the grassroots effort to get Wesley Bell elected. People power has impact. #ByeBob — deray (@deray) August 8, 2018

Bells Underdog-Erfolg war eines von mehreren bemerkenswerten Ergebnissen der Vor-, Nach- und Sonderwahlen in den USA. Sie dienten nicht nur als Weichenstellung für die kommenden Kongresswahlen im Herbst, sondern als nationales Stimmungsbarometer: Wie macht sich Präsident Donald Trump? Wohin tendieren die Wähler? Können sich die Demokraten die Mehrheit zurückholen?

Fünf Lehren aus den Wahlen dieser Woche:

AFP Demokratischer Fast-Sieger O'Connor in Ohio

Das blaue Wellchen

In Anspielung auf ihre Parteifarbe hoffen die Demokraten im Herbst auf eine "blaue Welle". Vorerst schwappt da aber nur ein Wellchen: Bei den Sonderwahlen setzten sich die Republikaner durch, wobei ihr Vorsprung oft auf schmale Margen schrumpfte. Zum Beispiel im 12. Wahlbezirk von Ohio, den die Republikaner 2016 mit 67 Prozent gewonnen hatten: Der Republikaner Troy Balderson, den Trump im letzten Moment unterstützt hatte, bekam nur 1754 Stimmen mehr als der Demokrat Danny O'Connor. Achtungserfolge also für die Demokraten, aber zum Sieg hat es dennoch nicht gereicht.

AP Trump im Vorwahlkampf in Montana

Das Trump-Referendum

Alle Seiten machten diese Wahlen zu Referenden über Trump - was ahnen lässt, wie die Midterms verlaufen werden. Auch Trump schrieb sich die Republikaner-Siege als persönliche Erfolge an. Das jedoch ist problematisch: Ohne seinen Segen gewinnt kein Republikaner eine Vorwahl, doch seine Kandidaten schwächeln wiederum gegen die Demokraten. In Bezirken, die Trump 2016 klar gewonnen hatte, konnten sich seine treuen Gefolgsmänner nur mühsam behaupten, ob gegen interne oder externe Rivalen. Bei der Vorwahl um die Gouverneurskandidatur von Kansas bekam der Rechtsaußen-Trumpist Kris Kobach nur 191 Stimmen mehr als der republikanische Amtsinhaber Jeff Colyer, nun muss wohl neu ausgezählt werden. Es ist eine Zwickmühle: Trump räumt das republikanische Establishment also zugunsten seiner Loyalisten aus dem Weg - doch zu welchem Preis?

Der demokratische Motivationsschub

Die Wahlbeteiligung ist in den USA traditionell gering, gerade bei Zwischenwahlen wie jetzt. Doch dank Trump und seiner Skandale scheinen selbst diese Wahlgänge enorme Bedeutung zu haben, vor allem in den Augen der Opposition. Erneut zeigte sich dies in Ohio: In der Hauptstadt Columbus und ihren Vororten lag die Wahlbeteiligung mit 42 Prozent auffallend hoch. Dort ist Umfragen zufolge auch die Unzufriedenheit mit Trump am stärksten. In den ländlichen Gegenden, wo mehr Trump-Wähler leben, sackte sie jedoch bis auf 27 Prozent - ein schlechtes Zeichen für die Republikaner. Schaffen sie es nicht, ihre Basis im November zur Wahl zu motivieren, wird es eng.

AFP Alexandria Ocasio-Cortez

Die Revolution verpufft

Viel war zuletzt die Rede von den Erfolgen selbsternannter Sozialisten wie der jungen New Yorker Kongresskandidatin Alexandria Ocasio-Cortez. Cortez tingelte nun durchs Land, um andere progressive Demokraten zu beflügeln. Doch ihre Aura färbte nicht ab. Der muslimische Gouverneurskandidat Abdul El-Sayed scheiterte in Michigan ebenso wie die Afroamerikanerin Cori Bush in Missouri, Ocasio-Cortez hatte beide unterstützt. Auch anderswo blieben charismatische Demokraten-Stars wie der Ex-Soldat Conor Lamb, der im März eine Sonderwahl in einem klar republikanischen Bezirk in Pennsylvania gewann, diesmal aus - solche Erfolge lassen sich nicht so einfach replizieren.

Frauen an die Macht

Trotzdem setzten sich so viele Frauen durch wie nie. Im November werden sich elf Frauen um Gouverneursposten bewerben, mehr als je zuvor - darunter die Demokratin Stacey Adams, die erste schwarze Gouverneurin von Georgia werden will. Mindestens 182 weitere Frauen kandidieren fürs US-Repräsentantenhaus, auch das ein Rekord. Im 13. Bezirk von Michigan gewann die Muslimin Rashida Tlaib die Demokraten-Vorwahl. Einen republikanischen Gegenkandidaten hat sie im November nicht, weshalb sie wahrscheinlich als erste muslimische Frau in den US-Kongress einziehen wird.