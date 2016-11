Neuauszählung der US-Wahl "Das wird eine Menge Staub aufwirbeln"

Jill Stein war schon vieles: Harvard-Studentin, Ärztin, Aktivistin, Folk-Sängerin. Weniger erfolgreich dagegen war ihre politische Laufbahn. Das einzige Wahlamt, das die US-Grüne seit 2002 gewann, war ein Sitz im Gemeinderat von Lexington, Massachusetts. Bei allen anderen Wahlen scheiterte sie, zuletzt bei der US-Präsidentschaftswahl: Da landete Stein mit 1,05 Prozent auf dem vierten Platz hinter Donald Trump, Hillary Clinton und dem Libertären Gary Johnson.

Doch Stein lässt sich nicht so einfach abschreiben. Jetzt ficht sie die Ergebnisse in drei zentralen Swing States an: Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Hätte Clinton dort gesiegt, hätte sie die gesamte Wahl gewonnen. Stein hat eine offizielle Nachzählung der Stimmen in diesen drei Staaten beantragt, sogenannte Recounts.

Wisconsin hat bereits zugestimmt, Michigan muss diesen Mittwoch entscheiden, in Pennsylvania befassen sich jetzt die Gerichte damit. Doch egal wie es ausgeht: Das Endergebnis der Wahl dürfte sich kaum verändern. Was also steckt dahinter?

1. Warum Recounts?

Stein will prüfen lassen, ob die Wahlen manipuliert oder gehackt wurden - angeblich von den Russen. Beweise legt Stein nicht vor, ihre Vermutungen decken sich aber mit alten Zweifeln am Wahlsystem, das sich schon oft als fehleranfällig erwiesen hat. Es ist ein Rennen gegen die Zeit: Die Recounts, die normalerweise mindestens zwei Monate dauern, müssen bis zum 13. Dezember abgeschlossen sein. Sechs Tage später kommt das Electoral College zusammen, das Wahlleutegremium, um den Ausgang der Wahl offiziell zu machen.

2. Was können die Recounts bewirken?

Es ist nicht zu erwarten, dass die Recounts den Ausgang der Wahlen nachträglich revidieren. Dazu müssten sie Trumps Mehrheit im Electoral College kippen, die sich nach den Ergebnissen in den Bundesstaaten richtet. Das wäre nur möglich, wenn sich die Resultate in allen drei fraglichen Staaten umkehren - von Trump zu Clinton. In Pennsylvania beträgt Trumps Vorsprung aber 70.638 Stimmen, in Wisconsin 22.177 Stimmen, in Michigan 10.704. Eine Wahlmanipulation in so großem Stil wäre beispiellos. "Die Prüfung wird eine Menge Staub aufwirbeln", schreibt der Demoskop Nate Silver von der Website "FiveThirtyEight", "aber es ist unwahrscheinlich, dass da was ist, und noch schwieriger, etwas zu beweisen".

3. Wer bezahlt die Neuauszählung?

Jill Stein sammelt Spenden, um die Recounts zu finanzieren. Ihr Ziel von 2,6 Millionen Dollar erreichte sie schnell, bis Dienstagabend waren mehr als sechs Millionen Dollar zusammengekommen. Den Überschuss will sie anderen grünen Kandidaten zukommen lassen - was zu scharfer Kritik geführt hat: Das Ganze sei nur ein Trick, um Wahlkampfgelder einzutreiben. "Ich sage nicht, dass diese Jill-Stein-Sache ein Schwindel ist", twitterte Nate Silver. "Aber wenn es ein Schwindel wäre, würde er wahrscheinlich so aussehen."

4. Wie steht Hillary Clinton zu den Recounts?

Clinton hat sich zu Steins Anstrengungen nicht geäußert. Intern halten ihre engsten Berater die Recounts für zwecklos und fürchten, dass sie Clintons teils selbst verschuldete Niederlage noch fester zementieren könnten. "Stimmen nachzuzählen ist so amerikanisch wie Apfeltorte", sagte David Brock, ein alter Vasall Clintons, der Website "Politico". Aber seine "politische Energie" würde er damit nicht verschwenden. Trotzdem hat sich Clintons Team den Recounts offiziell angeschlossen - auch wenn es selbst "keine Hinweise auf Hacking" ermitteln konnte. "Dieser Wahlzyklus", erklärte Clinton-Anwalt Marc Elias, "war einzigartig, was die ausländische Einmischung angeht."

5. Aber hat nicht auch Trump Zweifel an der Korrektheit der Wahlen?

In einer Reihe von Tweets sprach Trump von "ernsthaftem Wahlbetrug in Virginia, New Hampshire und Kalifornien", drei Staaten, die Clinton gewann. Doch das ist eine reine, indizienfreie Erfindung - und ein klassisches Trump'sches Ablenkungsmanöver (mehr dazu lesen Sie hier).

Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. November 2016

Die Behauptungen seien "unbegründet" und "absurd", dementierte Alex Padilla, der Innenminister von Kalifornien. Trumps "verantwortungslose Tweets sind unangebracht und ungebührlich für einen designierten Präsidenten". Nach jüngstem Stand bekam Clinton in Kalifornien mehr als 8,3 Millionen Stimmen und Trump knapp 4,3 Millionen.