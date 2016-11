Liveticker Erste Bundesstaaten schließen Wahllokale

Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen im Liveticker zur US-Wahl. Mit SPIEGEL ONLINE behalten Sie den Überblick. 50 Kollegen sind in den USA und Deutschland im Einsatz, um Sie mit Nachrichten, Fotos, Videos und Grafiken, mit Kommentaren, Hintergründen und Analysen auf dem Laufenden zu halten. Indiana und Kentucky sind um Mitternacht deutscher Zeit die ersten Staaten, in denen Urnen versiegelt werden. Ab 1 Uhr wird es dann richtig spannend: In mehreren Staaten schließen die Wahllokale. Ab dann gibt es Nachwahlbefragungen, die erste Tendenzen verraten. Vor vier Jahren dauerte es dann noch fünf Minuten, bis mit Kentucky und Vermont die ersten Staaten gecalled wurden.

Bis 2 Uhr schließen die Wahllokale in etwa der Hälfte der Staaten, darunter auch Florida, New Hampshire und Pennsylvania. Übrigens: 2012 wurde Barack Obama um 5.15 Uhr deutscher Zeit zum Sieger der Wahl erklärt.

Melania Trump dagegen schaut reichlich pessimistisch drein.

Kandidat Trump hat selbst schon seine Stimme abgegeben - und gibt sich zuversichtlich.

Donald Trump gewinnt nach ersten Prognosen in Indiana und Kentucky

CNN gibt erste Prognosen ab: Demnach gewinnt Trump Indiana und Kentucky, Clinton setzt sich in Vermont durch, dem Heimatstaat von Bernie Sanders. In Virginia, South Carolina und Georgia ist das Ergebnis laut CNN zu eng, um jetzt schon einen Gewinner vorherzusagen. Die Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen.

In sechs Staaten ist die Wahl gelaufen: In Kentucky, Vermont, Indiana, Georgia, South Carolina und Virginia wurden die Urnen um 1 Uhr deutscher Zeit versiegelt. Mit Spannung werden die ersten Nachwahlbefragungen erwartet.

Gewählt wird heute in 50 Staaten und dem District of Columbia - und auf einige sollten Sie besonders achten, die sogenannten Battleground-Staaten. Während zum Beispiel Kalifornien traditionell an die Demokraten geht, sind unter anderem Florida, Pennsylvania, Ohio oder New Hampshire in diesem Jahr besonders umkämpft.

Donald Trump oder Hillary Clinton - für wen hat der ehemalige US-Präsident George W. Bush gestimmt? Die Antwort: für keinen der beiden. Sowohl Bush als auch seine Ehefrau Laura hätten auf ihren Wahlzetteln "keinen der Genannten" angegeben, sagte der Sprecher des Politikers, Freddy Ford.

Der Republikaner Bush war von 2001 bis 2009 Präsident. Er hatte - ebenso wie sein Vater George H.W. Bush - bereits in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, dass er Trump nicht unterstützen werde.

270. So viele Wahlleute muss ein Kandidat auf sich vereinen, um als Sieger aus der Präsidentschaftswahl hervorzugehen. Insgesamt gibt es 538 Wahlleute (wie das System genau funktioniert, können Sie 269 Wahlleute auf sich vereinen, muss der US-Kongress entscheiden. Das Repräsentantenhaus wählt den Präsidenten, jeder Staat hat dabei eine Stimme, unabhängig von seiner Größe. Der US-Senat bestimmt dann den Vizepräsidenten. Die Zahl, auf die die ganze Welt in den nächsten Stunden warten wird, ist. So viele Wahlleute muss ein Kandidat auf sich vereinen, um als Sieger aus der Präsidentschaftswahl hervorzugehen. Insgesamt gibt esWahlleute (wie das System genau funktioniert, können Sie hier noch einmal nachlesen ). Im höchst unwahrscheinlichen Fall eines Gleichstands, wenn also beide Kandidaten jeweilsWahlleute auf sich vereinen, muss der US-Kongress entscheiden. Das Repräsentantenhaus wählt den Präsidenten, jeder Staat hat dabei eine Stimme, unabhängig von seiner Größe. Der US-Senat bestimmt dann den Vizepräsidenten.

Ergebnisse bei CNN für Indiana: 72 Prozent für Trump, Clinton liegt bei 24. Indiana wählt republikanisch - zumal Mike Pence, Trumps Vize, aus diesem Staat stammt.

Der Sender CNN berichtet gerade, dass eine Wahlstation im kalifornischen Azusa geschlossen werden musste. Dem Bericht zufolge waren in der Nähe Schüsse zu hören, offenbar sind mindestens zwei Menschen verletzt. Die Polizei in Azusa hält über ihren Twitter-Account auf dem Laufenden.

Weitere Ergebnisse für Kentucky kommen herein bei CNN. Clinton kann ihre Werte verbessern, liegt bei 23 Prozent.

Wahlparty in Frankfurt am Main: Das US-Generalkonsulat hat rund tausend Gäste in einen Klub in der Innenstadt eingeladen, um die historische Abstimmung zu feiern. Zum Start gab es eine Flaggenparade, den Besuchern wurde am Eingang eine Tüte Popcorn überreicht, sie konnten sich zudem mit Pappfiguren der Präsidentschaftskandidaten fotografieren lassen. "Helft uns, heute die Demokratie zu feiern", sagte Generalkonsul James W. Herman bei der Begrüßung. (Foto: dpa)

Erste Ergebnisse von CNN aus Kentucky! Trump 79 Prozent, Clinton bei 18. Hammerergebnis, selbst wenn erwartet worden war, dass Trump hier stark abschneidet.

In den letzten Wochen gab es kaum ein anderes Thema, jetzt geht es endlich los: Die Wahllokale in den USA haben geöffnet. Ein kurzer Überblick, was an diesem historischen Tag schon passiert ist: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump muss eine Niederlage einstecken – allerdings eine juristische. Seine Anwälte wollten gegen angebliche Irregularitäten vorgehen. Sie bezogen sich darauf, dass im Verlaufe der Frühwahlen - eine Stimmabgabe vor dem eigentlichen Wahltag - mehrere Wahllokale im Bundesstaat Nevada länger offen geblieben seien als eigentlich vorgesehen. Eine Richterin wies die Anträge jedoch ab.

Auch sein Sohn Eric muss sich mit Paragraphen herumärgern: Er twitterte ein Foto seines ausgefüllten Wahlzettels, dazu schrieb er: “Es ist eine unglaubliche Ehre für mich, für meinen Vater stimmen zu können. Er wird für die USA einen großartigen Job machen!”. Der Tweet ist inzwischen gelöscht. In New York ist es verboten, einen ausgefüllten Stimmzettel zu zeigen.

Trump lässt unterdessen weiterhin offen, ob er das Wahlergebnis letztlich akzeptieren wird. Er wolle abwarten, ob die Wahl "ehrlich" ablaufe, sagte er dem TV-Sender Fox News.

Der republikanische Vizekandidat und Gouverneur von Indiana, Mike Pence, gab zusammen mit seiner Frau Karen seine Stimme ab. Sie wählten in Indianapolis, wo sich eine kleine Gruppe Anhänger versammelt hatte. Er sei dankbar für die Unterstützung und die Gebete von Menschen aus dem ganzen Land, sagte Pence.

Bei SPIEGEL ONLINE haben wir in den vergangenen Monaten intensiv über den US-Wahlkampf berichtet, unsere besten Geschichten können Sie hier noch einmal nachlesen.

Election Night in New York: Einige der Häuser zeigen nationale Beleuchtung ....

Die US-Wahl läuft, richtig spannend wird es nach Mitternacht mit den vorläufigen Ergebnissen für North Carolina, Florida und Pennsylvania. Sie fragen sich, wie Sie bis zur Entscheidung durchhalten sollen? In diesem Artikel finden Sie sinnvolle Tipps.

AFP Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser, aus New York City, herzliche Grüße aus dem SPIEGEL-Büro! Unsere Reporter machen sich gleich auf den Weg in die Stadt, in Wahllokale und ins Javits-Centre, Zentrale des Hillary-Clinton-Teams. Ein riesiger Glasbau, denn, so die Kandidatin: Sie wolle für alle Frauen die dickste Glasdecke der Welt durchstoßen - mit ihrer Wahl zur US-Präsidentin.