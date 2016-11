US-Wahlkampf Ticken Sie wie Trump oder Clinton?

Die frühere Außenministerin Hillary Clinton will das internationale Engagement ihres Landes fortsetzen, an der engen Zusammenarbeit mit anderen Ländern in der Sicherheitspolitik hält sie fest. Geht es nach Clinton, werden die USA ihre Einsätze in Syrien und im Irak künftig sogar ausweiten. Dazu gehören mehr Luftschläge gegen den IS. Moderate Rebellen will Clinton stärker unterstützen, zudem fordert sie Flugverbotszonen in Syrien, um Zivilisten zu schützen.

