US-Präsidentschaftswahlkampf Trump halbiert sein Billionen-Versprechen

Jobs, Jobs, Jobs: Das ist eines der Lieblingsversprechen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Nun hat er neue Pläne vorgelegt: Demnach will er im Falle eines Wahlsiegs die zuletzt etwas lahmende US-Wirtschaft mit Steuersenkungen auf Trab bringen. Konkret soll der Spitzensteuersatz von derzeit 39,6 auf 33 Prozent gesenkt werden.

Das würde die amerikanischen Steuerzahler um 4,4 Billionen Dollar (3,9 Billionen Euro) entlasten. Das klingt viel, ist jedoch weniger als die Hälfte dessen, was Trump vor rund einem Jahr noch versprochen hatte. Damals hatte er Pläne vorgelegt, den Höchststeuersatz auf 25 Prozent zu deckeln. Das hätte eine Ersparnis von zehn Billionen Dollar gebracht.

An seinem Job-Versprechen aber hält der Kandidat der Republikaner weiterhin fest: Innerhalb eines Jahrzehnts soll sein Plan zu 25 Millionen neuen Arbeitsplätzen führen, die Wirtschaft jährlich um vier Prozent wachsen. Zum Vergleich: 2015 waren es 2,4 Prozent.

"Alles, was heute kaputt ist, kann wieder repariert werden", sagte Trump in New York. "Und jedes Scheitern kann in einen großen Erfolg verwandelt werden." Trump zufolge werde der US-Haushalt nicht belastet, da durch seine Pläne die Konjunktur angekurbelt und dadurch höhere Einnahmen generiert würden. Außerdem kündigte Trump einen "Penny Plan" an, mit dem die staatlichen Ausgaben gesenkt werden sollen - und zwar um jährlich ein Prozent, mit Ausnahme des Wehretats und von Programmen wie der Sozialversicherung.

US-Bruttoinlandsprodukt könnte eher schrumpfen als wachsen

Experten bezweifeln aber, dass die Ziele realistisch sind und die Steuersenkungen finanziert werden können. "Das geht nicht auf", sagte Oren Cass vom Manhattan Institute. Maya MacGuineas, die der überparteilichen Kommission für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt vorsteht, begrüßte die Rücknahme der geplanten Entlastungen von 10 auf 4,4 Billionen Dollar.

Das Institut Oxford Economics warnte erst in dieser Woche, dass das US-Bruttoinlandsprodukt im Falle eines Wahlsiegs von Trump bis 2021 um eine Billion Dollar schrumpfen könnte. Im vergangenen Jahr summierte es sich auf 16,6 Billionen Dollar.

Auch in Deutschland sind die Zweifel an Trumps Ankündigungen groß. "Wir erwarten ein Wirtschaftswachstum von etwa 1,5 Prozent im Durchschnitt der nächsten vier Jahre", sagte BayernLB-Ökonomin Christiane von Berg für den Fall einer Präsidentschaft Trumps voraus. Das wären 0,5 Punkte weniger als bei einem Sieg seiner Rivalin Hillary Clinton von den Demokraten.