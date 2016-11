USA Trump ist gewählt - und so geht es weiter

Nach der Präsidentenwahl steht Donald Trump die eigentliche Kür erst noch bevor. Ein Gremium von Wahlleuten - das "Electoral College" - wird ihn laut Verfassung am 19. Dezember wählen.

Denn in den USA stimmt das Volk nur indirekt für den Präsidenten - die Bürger wählen stattdessen in den einzelnen Bundesstaaten Wahlmänner und -frauen. Deren Zahl richtet sich nach der Bevölkerungsgröße eines jeden Staates. Insgesamt gibt es 538 Wahlleute. Wer Präsident werden will, benötigt mindestens 270 ihrer Stimmen.

Die Wahlleute geben gut einen Monat nach der Wahl ihre Stimme ab - in diesem Jahr also am 19. Dezember - und folgen in der Regel dem Ergebnis vom Wahltag. Ihre Stimmzettel werden an den Senat geschickt.

Am 6. Januar 2017 zählt der Kongress die Stimmen der Wahlleute aus, und der Präsident des Senats verkündet offiziell das Ergebnis.

Am 20. Januar wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt - aller Voraussicht nach Donald Trump.

