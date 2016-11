Ergebnisse im Überblick Wichtige Swing States gehen an Trump

Die wenigen noch laufenden Auszählungen deuten mit hoher Sicherheit auf einen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl hin. Er hat wichtige und umkämpfte Bundesstaaten für sich entschieden, die sogenannten Swing States.

Zu diesen gehören Florida, Ohio, North Carolina und Iowa. Bei den Wahlleuten führt Trump mit 264:215.

Auch in Wisconsin und Michigan liegt er vorne - Staaten im industriell geprägten Nordosten, wo der Republikaner offenbar deutlich besser abschneidet als vorhergesagt. Auch der Swing State Pennsylvania könnte an ihn gehen, die Agentur AP sieht ihn dort als Sieger. Die favorisierte Demokratin Hillary Clinton liegt in diesen entscheidenden Staaten hinten.

Wer am 20. Januar als Nachfolger von Barack Obama ins Weiße Haus einziehen will, braucht die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten. Es gewinnt nicht der Kandidat, der landesweit die meisten Stimmen auf sich vereint, der US-Präsident wird nur indirekt vom Volk gewählt. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Zahl von Stimmen in einem 538-köpfigen Gremium aus Wahlmännern und -frauen zu vergeben. Deren Zahl richtet sich nach der Bevölkerungsgröße eines jeden Staates.

Trump holte sich zudem bereits die Stimmen der Wahlleute in den Bundesstaaten Utah, Idaho, Georgia, Alabama, Arkansas, Nebraska, Louisiana, Indiana, Kentucky, West Virginia, Oklahoma, Mississippi, Tennessee, Kansas, Texas, Wyoming, North und South Dakota, Montana sowie South Carolina.

Clinton gewann in Kalifornien, Oregon, Colorado, New York, Virginia, New Mexico, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, Delaware, Maryland, District of Columbia, Illinois sowie Vermont.

In den letzten Stunden des Wahlkampfs hatten beide Kontrahenten noch einmal alles versucht, in besonders heiß umkämpften US-Staaten die Bürger auf ihre Seite zu bringen. Beide investierten noch einmal Millionen Dollar in TV-Werbespots.

Clinton hielt nach Mitternacht am Wahltag zusammen mit Popstar Lady Gaga noch eine Veranstaltung in Raleigh (Bundesstaat North Carolina) ab. Sie gab ihren Anhängern eine Empfehlung mit auf den Weg, für den Fall, dass deren Kinder und Enkel sie später fragten, was sie im Jahr 2016 getan hätten, "als alles auf dem Spiel stand". Die Antwort laute: "Ihr habt für ein stärkeres, faireres, besseres Amerika gestimmt - ein Amerika, wo wir Brücken bauen, nicht Mauern."

Trump schloss derweil seinen letzten Tag als Kandidat in Grand Rapids (Michigan) ab. "Heute ist unser Unabhängigkeitstag", zitierte er leicht verändert einen Spruch aus dem Hollywood-Film "Independence Day" von 1996. "Wir beenden endlich das Kapitel der Geschichtsbücher über die Clintons, ihre Leben, ihre Machenschaften, ihre Korruption."

Wahlberechtigt waren etwa 219 Millionen Menschen. Voraussetzung war, dass sich ein Wähler registrieren ließ und nicht von der Wahl ausgeschlossen wurde - beispielsweise wegen einer kriminellen Vergangenheit. Mehr als 42 Millionen Amerikaner hatten bereits frühzeitig abgestimmt.

